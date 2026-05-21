Μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη και δύο κακοποιοί έκαναν την εμφάνισή τους σε πρατήριο καυσίμων, επί της οδού Καλλιρρόης, στο ύψος του Νέου Κόσμου. Με την απειλή μαχαιριού άρπαξαν από τα ταμεία περίπου εξακόσια ευρώ, αλλά και ένα «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο από τα χέρια του υπαλλήλου.

Μόλις οι ληστές γύρισαν την πλάτη τους, το θύμα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και έδωσε την περιγραφή τους. Μέσα σε λίγα λεπτά προσέτρεξαν στην περιοχή πληρώματα περιπολικών και Ομάδες ΔΙ.ΑΣ, που ουσιαστικά δημιούργησαν έναν αστυνομικό κλοιό και έτσι κατάφεραν να φθάσουν στους δράστες.

Στελέχη της ΔΙΑΣ Αθηνών συνέλαβαν έναν ληστή, ύστερα από πεζή καταδίωξη, ενώ εντόπισαν και τον δεύτερο να κρύβεται κάτω από ένα ημιφορτηγό, μέσα σε πιλοτή πολυκατοικίας. Και οι δύο αναγνωρίστηκαν από το θύμα, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν και άλλα δύο άτομα, τα οποία είχαν στην κατοχή τους μέρος των κλοπιμαίων και τώρα ερευνούν εάν κρύβονται πίσω και από άλλα περιστατικά.