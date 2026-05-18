Δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες, καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη μιας γυναίκας και τριών αλλοδαπών ανδρών (δυο δραπέτες και ένας έγκλειστος φυλακών) για απόπειρα ληστείας στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.

Οι κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί στις 05-04-2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της ΟΠΚΕ Αγρινίου.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για τους:

(επ) QOSJA (ον) Romeo του Hysen και της Manousaki ή Manushaqe, γεν. 18/10/1984, στην Αλβανία

(επ) TOCI (ον) Lefter του Simon και της Fatbardha ή Varvara, γεν. 10/01/1984 ή 08/03/1976, στην Αλβανία

(επ) TOSKA ή TOJKA ή LUMARAKU (ον) Mariol ή Arsen ή Marjol ή Marsel ή Marjel του Vasil ή Nasmi ή Nazmi ή Barjam ή Marjzam ή Barian και της Nezmir ή Shpresa ή Nexhmie ή Nazmia, γεν. 17/12/1988 ή 14/07/1990 ή 17/12/1998 ή 14/04/1990, στην Αλβανία

(επ) ΣΕΧΙ (ον) Φατμπαρδα του Νταούτ και της Λουμτουριε, γεν. 05/10/1991, στην Αλβανία

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας κατά συρροή από δράστες που έφεραν όπλα, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών, παράνομη οπλοφορία πολεμικού τυφεκίου κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Advertisement

Σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους αποσκοπεί τόσο στην προστασία του κοινωνικού συνόλου όσο και στη διευκόλυνση της απονομής δικαιοσύνης για τα αδικήματα που φέρονται να έχουν διαπράξει. Παράλληλα, επιδιώκεται να διερευνηθεί πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Το χρονικό της απόπειρας ληστείας στο Θέρμο

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε τον Απρίλιο στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, όταν τρεις άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν σε κατοικία ζευγαριού από ανασφάλιστη πόρτα. Υπό την απειλή όπλου και ασκώντας βία, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από τους ιδιοκτήτες.

Κατά τη διάρκεια της εισβολής, οι δράστες χτύπησαν τον άνδρα του σπιτιού στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη ληστεία, καθώς έγιναν αντιληπτοί από τον γιο του ζευγαριού, ο οποίος έφτασε εκείνη τη στιγμή στο σπίτι και τους καταδίωξε.

Advertisement

Κατά τη διαφυγή τους, ένας από τους δράστες πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές στον αέρα, προκειμένου να εκφοβίσει όσους τους καταδίωκαν, και στη συνέχεια οι άνδρες εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, οι τέσσερις ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μέσα σε όχημα. Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη, δύο από αυτούς είχαν κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου.

Η κινηματογραφική απόδραση του 2019 από τη Διεύθυνση Μεταγωγών

Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ένας εξ αυτών ήταν δραπέτης από τον Ιούνιο του 2019, όταν είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Αθήνα.

Advertisement

Η συγκεκριμένη απόδραση είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση εκείνη την περίοδο, καθώς τέσσερις κρατούμενοι είχαν καταφέρει να αιφνιδιάσουν τους αστυνομικούς φρουρούς. Προφασιζόμενοι ότι ένας από αυτούς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, κατάφεραν να προσελκύσουν τους αστυνομικούς κοντά τους και στη συνέχεια τους ακινητοποίησαν χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Αμέσως μετά, βγήκαν από τα κρατητήρια, κλείδωσαν μέσα τους αστυνομικούς και άρπαξαν περιπολικό όχημα, αφού πρώτα ακινητοποίησαν γυναίκα αστυνομικό και της αφαίρεσαν το υπηρεσιακό όπλο. Φτάνοντας στην πύλη εξόδου, απείλησαν και τον φρουρό ασφαλείας, αποσπώντας και το δικό του όπλο, πριν εξαφανιστούν.

Ο συγκεκριμένος άνδρας συνελήφθη τελικά ύστερα από καταδίωξη στη Λαχαναγορά του Ρέντη και οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του άρχισε να λαμβάνει άδειες εξόδου, όπως συνέβη και στις 31 Μαρτίου, όταν έλαβε εξαήμερη άδεια, την οποία – σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε προκειμένου να οργανώσει νέα ληστεία.

Advertisement

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και δύο Αλβανοί υπήκοοι, οι οποίοι είχαν αποδράσει στις αρχές Ιανουαρίου του 2025 από το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσαβέτειας.

Advertisement

Πηγή φωτογραφιών: ΕΛ.ΑΣ