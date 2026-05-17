Συγκίνηση προκαλεί ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου λίγες ώρες μετά το τέλος του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, όπου νικήτρια χώρα ήταν η Βουλγαρία με την Dara και το τραγούδι «Bangaranga».

Στο βίντεο φαίνεται ο εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου να κάθεται μόνος του στο booth της χώρας του, όταν ένα μέλος από την αποστολή της Δανίας τον πλησιάζει για να τον προσκαλέσει στο δικό τους booth όσο λείπουν οι συνεργάτες του.

Advertisement

Advertisement

Ναι αλλα εγω τώρα θα κλάψω



Εελα μωρε τον καημένο 🥹🥹#eurovisiongrpic.twitter.com/FUOXMHqRIH — Maria telwnh (@Mariatln02) May 17, 2026

Το βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει ήδη χιλιάδες προβολές, έγινε πολύ γρήγορα viral, επισημαίνοντας το ένα και μοναδικό μήνυμα που ο θεσμός της Eurovision, μας υπενθυμίζει συνεχώς: Η μουσική μπορεί να μας ενώσει.