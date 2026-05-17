Η Eurovision επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά ότι παραμένει ένα από τα ελάχιστα τηλεοπτικά γεγονότα που μπορούν να ενώσουν μαζικά το κοινό μπροστά στην οθόνη. Ο τελικός του 2026, με την Ελλάδα στη 10η θέση και τον Akyla στη σκηνή του Wiener Stadthalle, έδωσε στην ΕΡΤ μία από τις πιο δυνατές βραδιές της τελευταίας 15ετίας.

Η Eurovision του 2026 δεν ήταν απλώς ένας μουσικός διαγωνισμός. Ήταν, ξανά, μία τηλεοπτική υπερπαραγωγή με αριθμούς που σπάνια καταγράφονται πλέον στην ελληνική τηλεόραση.

Advertisement

Advertisement

Ο μεγάλος τελικός, που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου από την ΕΡΤ1, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%. Πρόκειται για επίδοση που κατατάσσεται ανάμεσα στις υψηλότερες της τελευταίας 15ετίας για τον θεσμό στην Ελλάδα.

Η κορύφωση ήρθε, όπως ήταν αναμενόμενο, στις δύο πιο «φορτισμένες» στιγμές της βραδιάς: στην εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχής και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Κατά την εμφάνιση του Akyla με το «Ferto», το μέσο μερίδιο έφτασε στο 70,5%, ενώ στο δυναμικό κοινό εκτοξεύθηκε στο 84%. Αντίστοιχα, στη φάση της βαθμολογίας, η τηλεθέαση έφτασε στο 83%.

Συνολικά, τον τελικό παρακολούθησαν 2.822.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη έφτασε τους 4.760.000. Με άλλα λόγια, σχεδόν η μισή χώρα ήρθε σε επαφή, έστω και για λίγο, με τη μεγάλη βραδιά της Eurovision.

Η επιτυχία δεν περιορίστηκε μόνο στον τελικό. Η εκπομπή «Eurovision Night», με παρουσιαστή τον Μιχάλη Μαρίνο, κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα, σημειώνοντας 26,5% μέσο μερίδιο και 29% στο δυναμικό κοινό. Η ΕΡΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση της ημέρας, με 26% στο σύνολο και 30,5% στο δυναμικό κοινό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ψηφιακή διάσταση της βραδιάς. Πολλοί τηλεθεατές επέλεξαν το Eurovision Channel του ERTFLIX, το οποίο παρείχε υπηρεσίες προσβασιμότητας, ενώ το 67% των επισκεπτών παρακολούθησε τον τελικό από κινητό τηλέφωνο.

Πώς συγκρίνεται με τις προηγούμενες χρονιές

Τα φετινά ποσοστά δείχνουν ότι η Eurovision στην Ελλάδα διατηρεί εξαιρετικά υψηλή δυναμική, ειδικά όταν υπάρχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Advertisement

Το 2025, με την Klavdia και την «Αστερομάτα», ο τελικός είχε σημειώσει 73,3% στο δυναμικό κοινό και 70,9% στο γενικό σύνολο, ενώ στο τελευταίο μέρος της βραδιάς είχε φτάσει στο 84,8% στο δυναμικό κοινό και στο 83,3% στο γενικό σύνολο.

Το 2024, με τη Μαρίνα Σάττι και το «ZARI», ο τελικός είχε καταγράψει 71,6% στο δυναμικό κοινό και 68,1% στο σύνολο, με 2.806.000 τηλεθεατές και συνολική κάλυψη 4.874.000. Την ώρα της αναμονής για τη βαθμολογία, η τηλεθέαση είχε φτάσει στο 82,3%.

Αντίθετα, το 2023, χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα δεν συμμετείχε στον τελικό, τα ποσοστά ήταν πολύ χαμηλότερα: 36,8% στο δυναμικό κοινό και 35,2% στο γενικό σύνολο. Το υψηλότερο ποσοστό εκείνης της βραδιάς καταγράφηκε στο μισάωρο 01:30-02:00, με 46,5% στο δυναμικό κοινό και 48,9% στο γενικό σύνολο.

Advertisement

Η σύγκριση είναι ενδεικτική: όταν η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στον τελικό και δημιουργεί προσδοκία, η Eurovision μετατρέπεται σε τηλεοπτικό φαινόμενο. Όταν η Ελλάδα απουσιάζει, το ενδιαφέρον παραμένει, αλλά χάνει μεγάλο μέρος της εκρηκτικής του δύναμης.

Το 2026, λοιπόν, η ΕΡΤ δεν κατέγραψε απλώς υψηλή τηλεθέαση. Επιβεβαίωσε ότι η Eurovision εξακολουθεί να είναι ένα από τα τελευταία μεγάλα «ραντεβού» της γραμμικής τηλεόρασης — ένα πρόγραμμα που μπορεί ακόμη να κάνει τους τηλεθεατές να βλέπουν την ίδια στιγμή, το ίδιο πράγμα, με την ίδια αγωνία.

Το κάζο της Βρετανίας: Τελευταία ξανά, με έναν μόλις βαθμό

Και ενώ η Ελλάδα έβλεπε την τηλεθέαση να χτυπάει κόκκινο, η Βρετανία ζούσε ακόμη μία δύσκολη νύχτα στη Eurovision.

Advertisement

Το Ηνωμένο Βασίλειο τερμάτισε στην τελευταία θέση, με τον Sam Battle, γνωστό και ως Look Mum No Computer, να συγκεντρώνει μόλις έναν βαθμό για το «Eins, Zwei, Drei». Ήταν η τρίτη φορά από το 2020 που η Βρετανία καταλήγει στον πάτο της βαθμολογίας, ενώ από το 2010 έχει μπει μόνο μία φορά στην πρώτη δεκάδα.

Η συμμετοχή είχε παρουσιαστεί ως πιο τολμηρή επιλογή από το BBC, μακριά από τις συνηθισμένες «ασφαλείς» βρετανικές προτάσεις. Όμως το ρίσκο δεν απέδωσε: οι επιτροπές έδωσαν μόλις έναν βαθμό και το κοινό μηδέν.

Στα social media, η αποτυχία έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού, άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με οργή για τη στρατηγική του BBC. Το λογοπαίγνιο «Sam lost the Battle» κυκλοφόρησε γρήγορα, συνοψίζοντας με βρετανική ειρωνεία μία ακόμη Eurovision απογοήτευση για τη χώρα.

Advertisement

Η Βρετανία έχει πλέον τερματίσει τελευταία έξι φορές στην ιστορία του θεσμού: το 2003, το 2008, το 2010, το 2021 και ξανά στη δεκαετία του 2020 με τις πρόσφατες αποτυχίες της. Το πρόβλημα δεν μοιάζει πια με κακή συγκυρία, αλλά με επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Advertisement