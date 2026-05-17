Παρότι η Ελλάδα δεν κατάφερε να φτάσει στην πρώτη θέση στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, δύο Έλληνες καλλιτέχνες συνέβαλαν καθοριστικά ώστε η Βουλγαρία και η DARA να κατακτήσουν την κορυφή με το τραγούδι «Bangaranga».

Πρόκειται για τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτώρια Χαλκίτη, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη βουλγαρική αποστολή: ο πρώτος ως ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου κομματιού και η δεύτερη ως μέλος των φωνητικών επί σκηνής.

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος έχει συνδέσει το όνομά του με τη Eurovision εδώ και περίπου είκοσι χρόνια, έχοντας συμβάλει σε πολλές συμμετοχές διαφορετικών χωρών. Το 2006, το τραγούδι του «Welcome to the Party» άνοιξε τον ημιτελικό του διαγωνισμού στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με αποστολές από την Ελλάδα, την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Μολδαβία. Ανάμεσα στις πιο γνωστές του δουλειές συγκαταλέγονται το «This Is Our Night» του Σάκη Ρουβά (2009), το «Last Dance» της Stefania (2021), αλλά και τα «You’re The Only One» και «Scream» για τη Ρωσία.

Μετά την εμφάνιση της DARA στον Β’ Ημιτελικό, ο Κοντόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και εξήγησε τι σημαίνει η λέξη «Bangaranga», λέγοντας ότι πρόκειται για μια δική της επινόηση που σημαίνει «διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου». Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, σημειώνοντας πως το τραγούδι «απέδωσε πολύ καλά», με ενέργεια, καλή χορογραφία, δυνατή ερμηνεία και ευχάριστη παρουσία στις κάμερες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είχε μεγάλη επιτυχία.

Μετά τη νίκη της Βουλγαρίας, ο ίδιος ανάρτησε στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας βίντεο από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όπου εμφανίζεται μαζί με την αποστολή να περιμένει αγωνιωδώς και να ξεσπά σε πανηγυρισμούς όταν ανακοινώνεται η πρωτιά της Βουλγαρίας. Στη συνέχεια δημοσίευσε φωτογραφία όπου κρατά το βραβείο, συνοδεύοντάς την με τη φράση: «Επιτέλους συναντηθήκαμε».