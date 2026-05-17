Μεγάλη νικήτρια του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision είναι η Βουλγαρία με την Dara και το τραγούδι «Bangaranga», μετά από μία δραματική βραδιά η οποία εξελίχθηκε σε θρίλερ μέχρι την ανακοίνωση των αποτλεσμάτων.

Η 27χρονη τραγουδίστρια θα υποδεχθεί τους eurofans στην Βουλγαρία τον ερχόμενο χρόνο, επιστρέφοντας τον διαγωνισμό στα Βαλκάνια μετά από 18 ολόκληρα χρόνια.

Με μια δυναμική σκηνική παρουσία, μοντέρνο τραγούδι και εξαιρετική φωνητική ερμηνεία, μπορεί να μην είχε κερδίσει από την πρώτη στιγμή τις εντυπώσεις, αλλά με μεγάλη έκπληξη, τις είχε κλέψει μέχρι το τέλος της βραδιάς.

Το πιο εντυπωσιακό όμως ήταν ότι η Dara πέτυχε την απόλυτη πρωτιά και στις επιτροπές αλλά και στο televoting, κάτι που αποδεικνύει πως κατάφερε να ενώσει επαγγελματίες και κοινό με την εμφάνισή της. Η νίκη αυτή αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για τη Βουλγαρία και έκανε τη Dara ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της χρονιάς.

Ο Akyllas στη 10η θέση – «Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω»

Παρά τα προγνωστικά και το γεγονός ότι αποτελούσε φαβορί από την αρχή του διαγωνισμού, η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» βρέθηκε στην 10η θέση, επιβεβαιώνοντας ωστόσο, ότι επρόκειτο για μία από τις πιο δυνατές στιγμές και εμφανίσεις της βραδιας.

Λίγες ώρες μετά το τέλος της φετινής Eurovision ο Akylas μοιράστηκε ένα βίντεο με τους ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι τον στήριξαν σε αυτό το ταξίδι, χωρίς όμως να κρύβει και την απογοήτευση του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Akylas με το «Ferto» μάγεψε την Ευρώπη και αποθεώθηκε από το κοινό το οποίο δεν σταμάτησε να τον χειροκροτά κατά τη διάρκεια όλης της εμφάνισης του στη Wiener Stadthalle. «Μην σταματάτε να κυνηγάτε τα όνειρα σας», ήταν το μύνημα του από τη σκηνή της Eurovision, με πολλούς να σχολιάζουν στο Χ πως πρόκειται «για την καλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας των τελευταίων χρόνων» και πως είναι «ο μεγάλος μας νικητής έτσι κι αλλιώς».

Η φετινή Eurovision απέδειξε για ακόμη μία χρονιά γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους μουσικούς θεσμούς παγκοσμίως. Με δυνατές συμμετοχές, πρωτότυπα σκηνικά, υψηλό επίπεδο παραγωγής και τεράστια αλληλεπίδραση στα social media, ο διαγωνισμός χάρισε αξέχαστες στιγμές και επιβεβαίωσε πως η μουσική συνεχίζει να ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη.