Μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision είναι η Βουλγαρία με την Dara και το «Bangaranga» με το Ισραήλ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την Ρουμανία στη τρίτη.

Η Ελλάδα με τον Akyla και το Ferto κατέλαβε τη 10η θέση, ενώ η Κύπρος την 19η.

Ο 70ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ολοκληρώθηκε με έναν εντυπωσιακό μεγάλο τελικό, χαρίζοντας στο ευρωπαϊκό κοινό μία βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση, ανατροπές και μοναδικά acts που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή. Μετά από μία απαιτητική και γεμάτη ανταγωνισμό διαδικασία, η νικήτρια χώρα κατάφερε να ξεχωρίσει και να κερδίσει την κορυφή του διαγωνισμού, συγκεντρώνοντας την υποστήριξη τόσο των επιτροπών όσο και του τηλεοπτικού κοινού.

Το «Bangaranga» φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Πέρα από την ίδια τη Dara, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Η πρώτη δεκάδα του τελικού

Βουλγαρία – 516 Ισραήλ – 343 Ρουμανία – 296 Αυστραλία – 287 Ιταλία – 281 Φινλανδία – 279 Δανία – 243 Μολδαβία – 226 Ουκρανία – 221 Ελλάδα – 220

Ο Akylas με το «Ferto» μάγεψε την Ευρώπη και αποθεώθηκε από το κοινό το οποίο δεν σταμάτησε να τον χειροκροτά κατά τη διάρκεια όλης της εμφάνισης του στη Wiener Stadthalle. «Μην σταματάτε να κυνηγάτε τα όνειρα σας», ήταν το μύνημα του από τη σκηνή της Eurovision, με πολλούς να σχολιάζουν στο Χ πως πρόκειται «για την καλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας των τελευταίων χρόνων» και πως είναι «ο μεγάλος μας νικητής έτσι κι αλλιώς».

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, καθώς αρκετές χώρες διεκδίκησαν δυναμικά την πρώτη θέση μέχρι και την τελευταία ψηφοφορία. Το κοινό παρακολουθούσε με αγωνία την κατανομή των βαθμών, ενώ στα social media επικράτησε πανικός με χιλιάδες σχόλια, αντιδράσεις και αναρτήσεις από τους χρήστες.

Η φετινή Eurovision απέδειξε για ακόμη μία χρονιά γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους μουσικούς θεσμούς παγκοσμίως. Με δυνατές συμμετοχές, πρωτότυπα σκηνικά, υψηλό επίπεδο παραγωγής και τεράστια αλληλεπίδραση στα social media, ο διαγωνισμός χάρισε αξέχαστες στιγμές και επιβεβαίωσε πως η μουσική συνεχίζει να ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συγχαρητήρια Akyla!

