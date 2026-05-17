Ο Akylas εμφανίστηκε έκτος στον μεγάλο τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου και κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό, με το στάδιο να δονείται από τα χειροκροτήματα και τις επευφημίες των θεατών στο τέλος της εμφάνισής του. Την ίδια στιγμή, στο X επικράτησε πανικός, καθώς χιλιάδες χρήστες σχολίαζαν με ενθουσιασμό την ελληνική συμμετοχή και την ενέργεια που έφερε στη σκηνή.

Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από τον τελικό, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας διαγωνίστηκε στο πρώτο μισό της βραδιάς, με το κοινό μέσα στο Wiener Stadthalle της Βιέννης να τον αποθεώνει από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή.

Η εμφάνιση κύλησε χωρίς κανένα απρόοπτο, με το εντυπωσιακό videogame concept, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού, να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια των θεατών. Στο πλευρό του Ακύλα βρέθηκαν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, συμμετέχοντας στα διαφορετικά δωμάτια από τα οποία πέρασε ο τραγουδιστής πριν φτάσει στην κορυφή της σκηνής, όπου και ερμήνευσε τους συγκινητικούς στίχους που έχει αφιερώσει στη μητέρα του.

Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της εμφάνισής του, το X πήρε «φωτιά», με τους χρήστες να σχολιάζουν διαρκώς τη δυναμική παρουσία και την ένταση που έβγαλε πάνω στη σκηνή. Πολλοί στάθηκαν στην αντίδραση του κοινού μέσα στο στάδιο, τονίζοντας πως οι θεατές δεν σταμάτησαν στιγμή να φωνάζουν και να τον χειροκροτούν. «Σείστηκε το στάδιο», «Έγινε χαμός» και «Όποια θέση κι αν πάρει, είναι ήδη νικητής» ήταν μόνο μερικά από τα σχόλια που κυριάρχησαν στα social media μετά το act της Ελλάδας.

Χαμός στο σταδιο με τον Ακυλα μας #eurovisiongr pic.twitter.com/I4nRkLXZmW — Ειρήνη A🍉 (@blublu21_) May 16, 2026

Αδιαμφισβήτητα είναι μεγάλη προσωπική επιτυχία για το Ακύλα. Όποια θέση και να πάρει είναι νικητής! #eurovisiongr — Χριστίνα Μαρκάτου (@LittleBeee5) May 16, 2026