Παρότι ο Akylas έχει καταφέρει να αποκτήσει το δικό του φανατικό κοινό στη Eurovision και για αρκετό διάστημα βρισκόταν στη 2η θέση των στοιχημάτων, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό καταγράφει σημαντική πτώση στις προβλέψεις.

Την Παρασκευή 15 Μαίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Β’ ημιτελικού της Eurovision, η Ελλάδα βρισκόταν στην 3η θέση των στοιχημάτων, ενώ η Αυστραλία με τη Delta Goodrem διεκδικούσε τη 2η θέση. Στη συνέχεια, όμως, η Dara από τη Βουλγαρία ανέβηκε μία θέση στην κατάταξη, ρίχνοντας τον Akylas στην 4η. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί 6η στη σκηνή του μεγάλου τελικού.

Πριν από τη διεξαγωγή του Α’ ημιτελικού, στην κορυφή των προγνωστικών βρισκόταν η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin» και ποσοστό νίκης 34%. Στη 2η θέση ακολουθούσε ο Akylas με 21% πιθανότητες νίκης, ενώ 3η ήταν η Δανία με 9%. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωναν η Γαλλία με 6% και η Αυστραλία με 5%. Στην 6η θέση βρισκόταν το Ισραήλ, στην 7η η Ρουμανία, στην 8η η Ιταλία, στην 9η η Μάλτα και στη 10η η Σουηδία.

Μετά τον Β’ ημιτελικό, την Παρασκευή (15.05.2026), η Φινλανδία παρέμενε στην κορυφή, αυξάνοντας μάλιστα το ποσοστό νίκης της στο 43%. Η Αυστραλία ανέβηκε στη 2η θέση με 15%, ενώ η Ελλάδα βρισκόταν 3η με 8%. Στην 4η θέση ακολουθούσε το Ισραήλ με 7%, ενώ 5η ήταν η Ρουμανία με 5%. Την υπόλοιπη δεκάδα συμπλήρωναν η Δανία στην 6η θέση με 4%, η Ιταλία στην 7η με 3%, η Βουλγαρία στην 8η επίσης με 3%, η Γαλλία στην 9η με 2% και η Μάλτα στη 10η θέση με 2%.

Ωστόσο, λίγες μόλις ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό, τα στοιχήματα άλλαξαν ξανά. Η Φινλανδία εξακολουθεί να βρίσκεται στην 1η θέση, αν και το ποσοστό νίκης της διαμορφώνεται πλέον στο 39%. Η Αυστραλία διατηρεί τη 2η θέση με 24%, ενώ η Βουλγαρία ανέβηκε στην 3η θέση με 8%. Η Ελλάδα υποχώρησε στην 4η θέση, συγκεντρώνοντας 6% πιθανότητες νίκης. Στην 5η θέση βρίσκεται το Ισραήλ με 5%, ενώ ακολουθεί η Ρουμανία με 4%. Η Δανία είναι 7η με 3%, η Ιταλία 8η με 2%, ενώ Γαλλία και Μάλτα συμπληρώνουν τη δεκάδα με 1% η καθεμία.

Η σειρά που θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Γερμανία: Sarah Engels – Fire Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice Αλβανία: Alis – Nân Ελλάδα: Akylas – Ferto Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse Σερβία: LAVINA – Kraj Mene Μάλτα: AIDAN – Bella Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS Βουλγαρία: DARA – Bangaranga Κροατία: LELEK – Andromeda Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei Γαλλία: Monroe – Regarde ! Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova! Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Πολωνία: ALICJA – Pray Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Σουηδία: FELICIA – My System Κύπρος: Antigoni – JALLA Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein