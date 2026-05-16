Δημοσιογραφική επιμέλεια Τέρενς Κουίκ – Στέφανος Νικήτας

Η μεγάλη βραδιά της Eurovision 2026 έφτασε. Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού ολοκληρώνεται απόψε, Σάββατο 16 Μαΐου, στη Βιέννη, με την Ελλάδα να ανεβαίνει στη σκηνή από την 6η θέση με τον Akyla και το «Ferto» και την Κύπρο να εμφανίζεται 21η με την Αντιγόνη και το «JALLA». Στον τελικό συμμετέχουν 25 χώρες, μετά τους δύο ημιτελικούς, μαζί με την οικοδέσποινα Αυστρία και τις απευθείας προκριθείσες χώρες Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στον σχολιασμό για το ελληνικό κοινό από την ΕΡΤ1 θα βρίσκονται ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου, δύο πρόσωπα ταυτισμένα τα τελευταία χρόνια με την ελληνική τηλεοπτική μετάδοση του διαγωνισμού. Τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι θα ανακοινώσει η Klavdia.

Στη σκηνή της Αυστρίας, παρουσιαστές της φετινής Eurovision είναι η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski, ενώ το Green Room έχει αναλάβει η Emily Busvine. Η φετινή διοργάνωση συνδέει τη σκηνή με το Green Room μέσω διαδρόμου, σε μια παραγωγή που αντλεί αισθητικά στοιχεία από τη βιεννέζικη κουλτούρα και τη Σετσεσιόν.

Για την Ελλάδα, η αποψινή εμφάνιση έχει ειδικό βάρος. Ο Akylas θα διαγωνιστεί στην 6η θέση με το «Ferto», μια συμμετοχή που έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των eurofans και μπαίνει σχετικά νωρίς στο πρώτο μισό του τελικού. Η έκτη θέση δεν θεωρείται ότι έχει πλεονέκτημα. Η ελληνική συμμετοχή έρχεται μετά την πρόκριση από τον πρώτο ημιτελικό και διεκδικεί την καλύτερη δυνατή θέση σε μια βραδιά υψηλού ανταγωνισμού.

Η Κύπρος, από την άλλη, ρίχνει στη μάχη την Αντιγόνη με το «JALLA», στην 21η θέση της σειράς εμφάνισης, σε ένα σημείο του τελικού που παραδοσιακά θεωρείται τηλεοπτικά δυνατό, καθώς βρίσκεται προς το τέλος του διαγωνιστικού μέρους. Η κυπριακή συμμετοχή στηρίζεται σε έντονο ρυθμό, μεσογειακή ενέργεια και σκηνική εξωστρέφεια, διεκδικώντας να ξεχωρίσει λίγο πριν την τελική ευθεία της βραδιάς.

Όσα έγιναν στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2025

02:07 Εδώ τελείωσε η γιορτή της Eurovision. Ένα μπράβο στον Ακύλα για την προσπάθειά του. Το ίδιο και στην Αντιγόνη στην Κύπρο. Καλό καλό βράδυ και του χρόνου με το καλό.

02: 06 Η Βουλγαρία έκανε επίσης ένα καλό ρεκόρ. Ήταν πρώτη και στην τηλεψηφοφορία και στις επιτροπές.

02: 05 Θυμίζουμε πως είχαμε σχολιάσει την εμφάνιση της Ντάρα στον αποψινό τελικό·

02: 02 Στη 10η θέση η Ελλάδα στη 13η η Κύπρος. Οι προγνώσεις και τα στοιχήματα πέσαν παντελώς έξω

02:00 Πανηγυρικά νικήτρια η Βουλγαρία για πρώτη φορά στην κορυφή. Σάρωσε με 536 βαθμούς.

01:57 Το άλλο φαβορί η Αυστραλία έμεινε στην τρίτη θέση.

01:56 Η Φιλανδία που ήτανε από τα φαβορί της κορυφής έμεινε στους 279 βαθμούς προς το παρόν τέταρτη

01:53 Η τηλεψηφοφορία ανεβάζει το Ισραήλ στην πρώτη θέση προς το παρόν. Διαμαρτυρίες ακούγονται μέσα στο στάδιο.

01:51 Η Ελλάδα ζήτημα αν θα είναι στην πεντάδα που δεν θα είναι μετά την ετυμηγορία και των τηλεθεατών αλλά μοιάζει να μείνει στη δεκάδα.

1:50 Στην πρώτη θέση πέρνα προς το παρόν η Ρουμανία και έρχεται τώρα η ψηφοφορία για την Ελλάδα

01:49 Και τώρα αρχίζουν τα ενδιαφέροντα και τα ζόρικα η Μολδαβία πρώτη με 226 προς το παρόν

01:49 Με 34 βαθμούς από το κοινό η Κύπρος τους 75 βαθμούς προς το παρόν στη 13η θέση

01:46 Αναμενόμενο. Ο κόσμος μηδένισε τη Βρετανία την άφησε ου στην τελική ψηφοφορία και προτελευταία την Αυστρία με έξι

01:43 Περιμένοντας το αποτέλεσμα του κοινού η Ελλάδα είναι 12η και η μάχη θα δοθεί μεταξύ Βουλγαρίας και Αυστραλίας.

01:42 Στην Πολωνία το 12η και από την Αυστρία η οποία τερμάτισε τελευταία μαζί με την Βρετανία. Με το ζόρι από έναν βαθμό και οι δύο.

01:41 Η Αυστραλία τσίμπησε 12 βαθμούς από τη Ρουμανία και ανέβηκε στη δεύτερη θέση αλλά με διαφορά από τη Βουλγαρία.

01:40 Η Λιθουανία με το δωδεκάρι στέλνει στην κορυφή με 54 βαθμούς διαφορά τη Βουλγαρία. Διαφορά από την Δανία.

01:39 Η Κροατία έστειλε στη Σερβία τους 12 βαθμούς άλλη μία απόδειξη του πόσο τελικά αυτός ο διαγωνισμός έχει γίνει η αλληλοστήριξη των συμμαχιών.

01:39 Η Μολδαβία μας έδωσε οκτώ βαθμούς και στην Πολωνία τους 12.

01:38 Από το Βελιγράδι οι 12 πήγαν στην Ελλάδα

01:36 Την Τσεχία τίμησε η Λετονία.

01:36 Η Βρετανία που έχει πάρει ένα βαθμό μέχρι στιγμής ψηφίζει και δίνει το δωδεκάρι στη Γαλλία.

01:35 Την Γαλλία διάλεξε για δωδεκάρι η Φινλαδία.

01:34 Η Ιταλία έστειλε 12 βαθμούς στο Βέλγιο.

01:33 Άλλη μία γεωγραφική συμμαχία με δωδεκάρι που πήρε η Δανία.

01:33 Η Γαλλία έδωσε ένα δωδεκάρι στη Νορβηγία, εμάς μας αγνόησε.

01:30 Η Δανία εισέπραξε ένα δωδεκάρι από την Τσεχία αλλά η ίδια από την κοπενχάγη έστειλε το δικό της στη Βουλγαρία που ανέβηκε με 32 βαθμούς διαφορά πρώτη από την Αυστραλία

01:30 Η Ελλάδα όπως αναμενόταν έδωσε το δωδεκάρι στην Κύπρο προς επιβεβαίωση αυτό που γράφτηκε προηγουμένως.

01:30 Ας συνειδητοποιήσουμε για μία ακόμη φορά ότι οι επιτροπές επηρεάζονται σαφώς σαφέστατα από συμμαχίες γεωγραφικές οι πολιτικές.

01:27 Γίνεται μια περίεργη μάχη στην κορυφή εμείς φιγουράρουμε στην 13η θέση προς το παρόν. Αλλά θεωρείται βέβαιο πως πολλά πράγματα θα αλλάξουν όταν μπήκε η ψηφοφορία του κοινού

01:25 Μας αγάπησαν οι Πολωνοι και απόψε με οκτώ βαθμούς και το δωδεκάρι πήγε στο Ισραήλ.

01:24 Αρμενία μας χάρισε τρεις βαθμούς και μας ανέβασε λίγο στον πίνακα κάπου στη μέση αλλά έστειλε τους 12 βαθμούς στην Αυστραλία η οποία φιγουράρει τώρα στην τέταρτη θέση με τη Βουλγαρία πρώτη 111 βαθμούς.

01:24 Το Μαυροβούνιο μας έδωσε τους έξι βαθμούς και το δωδεκάρι στους γείτονες της Σερβίας.

01:23 Η Κύπρος με τη σειρά της εισπράττει οκτώ βαθμούς από τη Γεωργία η οποία έστειλε κοντά στην πρώτη θέση την Γαλλία.

01:22 Η Κύπρος έστειλε το πρώτο δωδεκάρι στην Ελλάδα. Απόδειξη των συμμαχιών για διάφορους λόγους. Εδώ η αυτονόητη.

01:21 Η Αλβανία μας θυμήθηκε με δύο βαθμούς και στέλνει τις 12 βαθμούς στην γείτονα Ιταλία. Δείγμα των γεωγραφικών συμμαχιών.

01:21 Υπενθυμίζοντας ότι ψηφίζουν οι επιτροπές από τις 35 χώρες και αναμένοντας την ψήφο του κοινού που σίγουρα θα λιώσει τα αποτελέσματα ήρθε η ώρα της Σουηδίας να δώσει το δωδεκάρι στην Φιλανδία η οποία ανεβαίνει στην τρίτη θέση στην δεύτερη θέση μάλλον.

01:21 Με τη Λιθουανία να είναι στους μηδέν και τελευταία και την Βουλγαρία στην κορυφή με 75 μέχρι στιγμής η Πορτογαλία έδωσε το δωδεκάρι στην Αλβανία το τραγούδι της μητέρας

01:20 Ώρα για το Βέλγιο που κι αυτό μας μηδένισε και έστειλε επίσης τους 12 βαθμούς στην Πολωνία.

01:18 Γερμανία έδωσε το δωδεκάρι στην Πολωνία.

01:17 Σύνδεση με Αυστραλία η οποία μας έδωσε δύο βαθμούς και πήγαμε στους 14. Η Βουλγαρία ανέβηκε στην κορυφή με το δωδεκάρι που πήρε.

01:16 Ένα πενταράκι πήραμε από το Ισραήλ που έστειλε στην Αυστραλία τα 12.

01:15 Η Εσθονία μας θυμήθηκε με τρεις βαθμούς και έστειλαν το δωδεκάρι στην Φιλανδία με την Ιταλία να βρίσκεται τώρα στην κορυφή με 48.

01:14 Οι Αζέροι έδωσαν 12 βαθμούς στην Ιταλία 13 στην Κύπρο και μηδέν στην Ελλάδα

01:13 Πάντως στην κορυφή με 34 βαθμούς αυτή τη στιγμή είναι η Αυστραλία και η Φιλανδία με 14

01:12 Με 10 βαθμούς φίλεψε η Βουλγαρία την Κύπρο και το δωδεκάρι στη Μάλτα

01:12 Το Λουξεμβούργο έδωσε τουλάχιστον τρεις βαθμούς στην Κύπρο. Κανέναν στην Ελλάδα και το δωδεκάρι στη Ρουμανία

01:10 Η Ουκρανία μας «περιποιήθηκε»δεόντως με ένα μηδενικό δίνοντας τους 12 στη Μάλτα

01:09 Μηδέν στην Ελλάδα και από τη Μάλτα με τους 12 βαθμούς να πηγαίνουν στη Βουλγαρία

01:09 Άρχισε η ψηφοφορία με την Ελβετία να δίνει μηδέν βαθμούς στην Ελλάδα και 12 στην Ουκρανία

01:06 Υπέροχο και το βιντεοκλίπ με όλους τους νικητές από τότε που ξεκίνησε αυτός ο θεσμός. Θυμίζοντας ότι κάποτε ήταν διαγωνισμός τραγουδιού και τώρα είναι διαγωνισμός show

01:03 Οι εκπλήξεις των αυστριακών συνεχίζονται αναμένοντας τα αποτελέσματα. Γεμίζουν με εξαιρετικό τρόπο όπως με αυτό το φοβερό τραγουδιστή που εκπροσώπησε την Αυστρία το 2018 τον Σιζαρ Σάμπσον

00:40 Εξαιρετική για μια ακόμη φορά θα το σημειώσουμε σκέψη να κλείσουν με αυτό τον τρόπο το τραγουδιστικό μέρος της Eurovision περιμένοντας πάντα την αρχή της σύνδεσης με χώρες για τα αποτελέσματα.

00:31 Περιμένοντας τα αποτελέσματα εξαιρετική σκέψη των αυστριακών να κάνουν αυτές τις εκπληκτικές επαναφορές στη μνήμη μας με πολύ ξεχωριστό τρόπο τεράστιων επιτυχιών που βγήκαν από τη Eurovision.

Μπράβο στους Lordi που με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο μας θύμησαν το save your kisses for me.

Ναι αυτό πραγματικά είναι γιορτή του τραγουδιού ναι αυτό πραγματικά είναι η γιορτή ενός θεσμού που γιγαντώθηκε μέσα από όλες αυτές τις επιτυχίες που ακούσαμε.

00:17 Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Επιτέλους η Βρετανία βρήκε τραγούδι για να το συναγωνιστεί. Κακόγουστο. Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο προς το τέλος της Αυστρίας έκλεισε ξαφνικά η τηλεόραση και έπρεπε να γίνει restart για να συνεχίσω να βλέπω τη Eurovision. Ούτε και η Android συσκευή δεν το άντεξε.

00:12 Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

Άγνωστο πόσο δυσκολεύτηκαν στη Ρουμανία για να βρουν το συγκεκριμένο τραγούδι και να το στείλουν στη Βιέννη. Αλλά βέβαια φέτος στον ευφημισμό διαγωνισμό υπήρχαν και χειρότερα.

00:08 Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»

Με ένα εκρηκτικό τραγούδι ο Γιόνας επιβεβαίωσε αυτό που είναι αλλά με πιο μετρημένες κινήσεις για την διάθεσή του να τραγουδάει και να χορεύει προτρέποντας , κυρίως με τις χειρονομίες, την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

23:59 Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»

Γιατί θα πρέπει σώνει και καλά μια χορευτική παράσταση να καπελώνει ένα πολύ όμορφο ιταλικό τραγούδι από έναν εξαιρετικό ερμηνευτή; Ιταλία αδίκησε απόψε την μουσική της επιλογή.

23:55 Κύπρος: Antigoni, «JALLA»

Έλαμψε η Αντιγόνη. Έκλεψε την παράσταση για μια ακόμη φορά. Μπράβο Αντιγόνη μπράβο Κύπρος. Φαντάζομαι ότι θα κατάπια τη γλώσσα τους και τη χολή τους οι κουμπάροι και εκείνες οι κουμπάρες που με κομπλεξισμό την κριτίκαραν όταν πρωτοεμφανίστηκε με το βιντεοκλίπ στο Ρικ. Jalla θα γίνει σουξέ το καλοκαίρι.

23:51 Σουηδία: FELICIA, «My System»

Ποιες γνωστές επιτυχίες αντέγραψε η Σουηδία για να παρουσιάσει αυτό το ηχητικό μίξερ που ανησυχούσε στ’ αυτιά μας; Άντε και του χρόνου με κάτι πιο original.

23:47 Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»

Γιατί πρέπει ένα καλό τραγούδι να το αλλοιώνουν με το κιτς στήσιμο επί σκηνής; Κρίμα. Πάντως και το τραγούδι και η φωνή ξεχώρισαν.

23:43 Πολωνία: ALICJA, «Pray»

Άλλη μία φωνάρα που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

23:38 Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»

Δίκαια η Λίντα και ο παρτενέρ της φιγουράρουν όλο αυτό τον καιρό για την πρωτιά. Μια πολύ ξεχωριστή συμμετοχή στη φετινή Eurovision που ξεσήκωσε θύελλες χειροκροτημάτων. Ναι πράγματι δυνατό φαβορί.

23:32 Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»

Ας το γράψω ελληνικά. Μπράβο 🇲🇩 Μολδαβία. Με πολλή ενέργεια και την νεανική του διάθεση δεν μπορώ να αποκλείσω μια θέση ψηλά όταν μάλιστα τα ντεσιμπέλ χτύπησαν δυνατά στο κοινό μέσα στον χώρο της Eurovision.

23:24 Γαλλία: Monroe, «Regarde !»

Υπέροχη δεκαεφτάχρονη. Ποια μπορεί να συγκριθεί μαζί σου απόψε. Ίσως η Αυστραλία. Αλλά κορίτσι μου έχεις φωνάρα και από τώρα ξεκινάει η καριέρα σου όπως έγινε με την Σελίν Ντιόν. Είσαι συγκλονιστική περίπτωση.

23:19 Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»

Πως τα κατάφερε η Βρετανία με τέτοιες τραγουδάρες στο παρελθόν να στείλει αυτό το πράγμα; Αναμένεται ποιες χώρες θα δώσουν έστω και μία στοιχειώδη βαθμολογία.

23:16 Κροατία: LELEK, «Andromeda»

Πολύ ξεχωριστό τραγούδι με πολύ ξεχωριστό περιεχόμενο. Μαύρες μνήμες από παλιές εποχές της Κροατίας. Εξαιρετικά τα φωνητικά τους.

23:11 Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»

Η Βουλγαρία ξανάφερε στη σκηνή τον χορευτικό ήχο που όλα αυτά τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να επικρατήσει και κυριαρχεί εδώ που τα λέμε στη Eurovision. Πολύ το κέφι της Ντάρα και καλοστημένο σκηνοθετικά από το Δημήτρη Κοντόπουλο.

23:07 Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»

Αυτό το τραγούδι δημιούργησε πολλές απορίες για το πως τα κατάφερε να προκριθεί στον τελικό.

23:03 Μάλτα: AIDAN, «Bella»

Η Μάλτα με το τραγούδι που επέλεξε, που ήταν τρυφερούλικο πράγματι, θα συνεχίσει την παράδοση να μην κερδίζει τίτλους.

22: 56 Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»

Σε αυτό το monster style συγκροτημάτων η Σερβία έστειλε μια πολύ κακή απομίμηση. Δεν κρατάμε ούτε τα κουστούμια ούτε το τραγούδι ούτε τη φασαρία στον ήχο.

22:54 Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»

Ήταν η απόλυτη λάμψη. Και της Δέλτα και του τραγουδιού. Καταπληκτική εμφάνιση καταπληκτική φωνή, της αξίζουν τα θετικά προγνωστικά που τις τελευταίες ώρες την φέρνουν στην κορυφή. Τραγουδάρα με λίγα λόγια.

22:49 Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»

Συμπαθητικό τραγούδι, φοβερή φωνή, τεράστια αναπνοή, μια πολύ καλή εμφάνιση της Ουκρανίας.

22:41 Ελλάδα: Akylas, «Ferto»

Σε μεγάλα κέφια ο Ακύλας. Πολύ πιο απελευθερωμένος από ότι στα προκριματικά.

Εκτέλεσε απίστευτα καλά τη σκηνοθεσία του αξεπέραστου Φωκά Ευαγγελινού. Έκανε πραγματικά το τέλειο που σχεδιάστηκε για να φτάσει όσο γίνεται πιο ψηλά. Κι εμείς να πούμε ναι FERTO.

22: 36 Αλβανία: Alis, «Nân»

Εκπληκτικός και συγκινητικός ο στίχος που μεταφράστηκε στα αγγλικά σε υπότιτλους ;ύμνος για τη μητέρα. Μια ξεχωριστή εμφάνιση της Αλβανίας. Ένα μπράβο.

22:32 Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»

Ένα αδιάφορο τραγούδι ντυμένο στα άσπρα και από τους πέντε επί σκηνής προφανώς για γαλατάδικο.

22:28 Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»

Ένα συμπαθητικό τραγούδι σε τρεις γλώσσες που απέσπασε χειροκροτήματα αφήνοντας έξω από το τραγούδι τα γεωπολιτικά ζητήματα.

22:25 Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»

Το ντύσιμο ή μάλλον το γδύσιμο πολύ πιο πιπεράτο και συναρπαστικό απ’ ότι το ίδιο το τραγούδι. Άγνωστο πόση φωτιά θα σκορπίσει στις επιτροπές που θα δώσουν το δωδεκάρι.

22:22 Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»

Δυνατά ξεκίνησε ο διαγωνισμός με την Δανία να δίνει το κέφι με προσεκτικά σκηνοθετημένο τραγούδι

22:20 Αρχίζουν οι επίσημες εμφανίσεις των χωρών για τον μεγάλο τελικό.

22:18 Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου. Το τέλειο ζευγάρι στην τηλεοπτική ΕΡΤ1 παρουσίαση και σχολιασμό

22:16 Κορμάρα και εντυπωσιακά ντυμένη η Victoria Swarovski δίπλα στον Michael Ostrowski που παρουσιάζουν τον διαγωνισμό.

22: 11 Στη δεύτερη δεκάδα παρουσίασης των διαγωνιζομένων τεράστιο και ζεστό χειροκρότημα για την Αντιγόνη της Κύπρου.

22: 04 Η βραδιά άνοιξε με ένα σύντομο αφιέρωμα στη Eurovision 2025 και τη νίκη του JJ στη Βασιλεία. Το «χάρτινο καραβάκι» από την περσινή του εμφάνιση ακολουθεί συμβολικά διαδρομή από το Μπάσελ έως τη Βιέννη, καταλήγοντας στο Wiener Stadthalle.

22: 01 Εντυπωσιακή η έναρξη και ευρηματικό το story με το καραβάκι. Και καλή ιδέα να παρουσιαστούν με τις σημαίες τους όλοι οι συμμετέχοντες. Σεισμός στο στάδιο με το που εμφανίστηκε ο Ακύλας με την ελληνική σημαία.

Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision

Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»

Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»



Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»



Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»



Αλβανία: Alis, «Nân»



Ελλάδα: Akylas, «Ferto»



Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»



Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»



Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»



Μάλτα: AIDAN, «Bella»



Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»



Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»

Κροατία: LELEK, «Andromeda»

Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»

Γαλλία: Monroe, «Regarde !»

Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»

Πολωνία: ALICJA, «Pray»

Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»

Σουηδία: FELICIA, «My System»

Κύπρος: Antigoni, «JALLA»

Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»

Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»



Είκοσι χώρες πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο μέσα από τους δύο ημιτελικούς και θα συναντήσουν στον μεγάλο τελικό τις χώρες των Big 4, οι οποίες προκρίνονται απευθείας, αλλά και τη διοργανώτρια Αυστρία. Συνολικά, 25 χώρες θα διαγωνιστούν στη σκηνή του Stadthalle.

Πώς ψηφίζουμε στον φετινό τελικό

Στον φετινό διαγωνισμό, το σύστημα του televoting έχει αλλάξει σημαντικά.

Οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι το τέλος των εμφανίσεων.

Το κοινό μπορεί να ψηφίσει:

Τηλεφωνικά

Μέσω SMS

Μέσω της πλατφόρμας esc.vote (Eurovision Song Contest)

Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει έως και 10 φορές, όχι όμως τη χώρα το



Ο μεγάλος τελικός θα αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.