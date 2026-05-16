Η Antigoni Buxton κατάφερε να μετατρέψει τη σκηνή του Eurovision σε ένα ατελείωτο πάρτι, χαρίζοντας μία από τις πιο εκρηκτικές εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης με το τραγούδι «JALLA». Η εκπρόσωπος της Κύπρου ανέβηκε στη σκηνή με αυτοπεποίθηση, ένταση και έναν αέρα απόλυτης pop star, ξεσηκώνοντας το κοινό τόσο μέσα στο στάδιο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «JALLA», ένα δυναμικό κομμάτι που συνδυάζει pop, ethnic και μεσογειακούς ήχους, κατάφερε από την πρώτη στιγμή να γίνει viral ανάμεσα στους fans της Eurovision. Με έντονα κυπριακά και ελληνικά στοιχεία, ανατολίτικους ρυθμούς απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις πιο «πιασάρικες» συμμετοχές της χρονιάς.

Advertisement

Advertisement

Η σκηνική παρουσία της Antigoni ήταν γεμάτη ενέργεια, εντυπωσιακές χορογραφίες και δυνατές εικόνες, με ένα τεράστιο τραπέζι στο σκηνικό να κλέβει -όπως είναι λογικό-, την παράσταση.