Η Αυστραλία εξελίσσεται ξανά σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της φετινής Eurovision, καθώς η εντυπωσιακή άνοδος της Ντέλτα Γκούντρεμ στα στοιχήματα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο νίκης της χώρας. Το βασικό ερώτημα που απασχολεί πλέον τους eurofans είναι τι ακριβώς θα συμβεί αν η Αυστραλία κατακτήσει την πρώτη θέση στον διαγωνισμό.

Η Ντέλτα Γκούντρεμ πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό ύστερα από μία εντυπωσιακή εμφάνιση με το τραγούδι «Eclipse», κερδίζοντας τόσο το κοινό στην αρένα όσο και τους χρήστες των social media, όπου η συμμετοχή της έγινε αμέσως viral.

Παρότι η Αυστραλία συμμετέχει κανονικά στη Eurovision από το 2015, υπάρχει μία σημαντική ιδιαιτερότητα σχετικά με τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. Λόγω της μεγάλης γεωγραφικής απόστασης αλλά και των τηλεοπτικών απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς, η χώρα δεν μπορεί να φιλοξενήσει εύκολα τον διαγωνισμό.

Για τον λόγο αυτό, όπως έχει γίνει γνωστό τα τελευταία χρόνια, σε περίπτωση αυστραλιανής νίκης η Eurovision πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκή χώρα, μέσω συνεργασίας με άλλον ραδιοτηλεοπτικό φορέα που ανήκει στην European Broadcasting Union.

Η εμφάνιση της Ντέλτα Γκούντρεμ θεωρήθηκε από πολλούς ως μία από τις πιο δυνατές της φετινής διοργάνωσης. Η τραγουδίστρια ξεχώρισε χάρη στη σκηνική της παρουσία, χρησιμοποιώντας ανεμιστήρες και ένα εντυπωσιακό χρυσό πιάνο πάνω στη σκηνή.

Η στιγμή που ανυψώθηκε στον αέρα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης δημιούργησε μία από τις πιο τηλεοπτικές εικόνες της φετινής Eurovision, με το κοινό να αντιδρά ενθουσιασμένα. Μέσα σε λίγες ώρες, πολλοί θαυμαστές άρχισαν να ζητούν ανοιχτά τη νίκη της Αυστραλίας στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Η επιτυχία αυτή αποτυπώθηκε και στα στοιχήματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες αποδόσεις, η Αυστραλία ανέβηκε πλέον στη δεύτερη θέση των προγνωστικών, πίσω μόνο από τη Φινλανδία, ενώ η Ελλάδα υποχώρησε στην τρίτη θέση.

Ο ρόλος του SBS

Ο βασικός λόγος είναι ο SBS, ο αυστραλιανός δημόσιος πολυπολιτισμικός τηλεοπτικός φορέας. Είναι Associate Member της EBU και μετέδιδε τη Eurovision στην Αυστραλία από το 1983, όπου ο διαγωνισμός απέκτησε μεγάλο και φανατικό κοινό. Το 2015, για την 60ή επέτειο της Eurovision, η EBU κάλεσε την Αυστραλία ως ειδική συμμετοχή.

Αυτό που ξεκίνησε ως «one-off» συμμετοχή συνεχίστηκε, επειδή η παρουσία της Αυστραλίας θεωρήθηκε επιτυχημένη και εγκρίθηκε από το αρμόδιο σώμα της Eurovision για τα επόμενα χρόνια.

Άρα, με απλά λόγια:

Η Αυστραλία είναι στη Eurovision επειδή ο διαγωνισμός είναι τηλεοπτικός θεσμός της EBU, ο SBS έχει ειδική σχέση με την EBU και η Αυστραλία είχε ήδη τεράστιο ενδιαφέρον για τη διοργάνωση.

Και κάτι σημαντικό: αν η Αυστραλία κερδίσει, ο επόμενος διαγωνισμός δεν θα γίνει στην Αυστραλία, αλλά θα συνδιοργανωθεί από τον SBS και έναν ευρωπαϊκό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, σε πόλη της Ευρώπης.

Πριν από τον ημιτελικό, οι πιθανότητες νίκης της Αυστραλίας βρίσκονταν μόλις στο 5%. Ωστόσο, μετά την dress rehearsal αλλά και τη live εμφάνιση που της χάρισε την πρόκριση, το ποσοστό εκτοξεύθηκε στο 14%, με αρκετούς eurofans να θεωρούν πως η δυναμική της μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και τη βραδιά του τελικού.

Την ίδια στιγμή, η Φινλανδία παραμένει το μεγάλο φαβορί του διαγωνισμού με το τραγούδι «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen, χωρίς όμως να παρουσιάζει περαιτέρω άνοδο στις αποδόσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν προκαλέσει και οι αποκαλύψεις γύρω από τις πιθανές συμφωνίες φιλοξενίας της Eurovision σε περίπτωση αυστραλιανής νίκης. Ο γνωστός σχολιαστής του BBC, Graham Norton, ανέφερε πρόσφατα ότι η Αυστραλία φέρεται να πραγματοποιεί κάθε χρόνο παρασκηνιακές συζητήσεις με άλλες χώρες.

Όπως αποκάλυψε, ο πρώην Αυστραλός σχολιαστής Joel Creasey τού είχε αναφέρει ότι υπάρχουν ανεπίσημες συμφωνίες με πιθανούς οικοδεσπότες της διοργάνωσης, χωρίς όμως να δίνονται δημόσια περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για το ποια χώρα θα μπορούσε να αναλάβει τη φιλοξενία, αν τελικά η Ντέλτα Γκούντρεμ κερδίσει τη Eurovision.

Η σχέση της Αυστραλίας με τον διαγωνισμό παραμένει ιδιαίτερη από την πρώτη στιγμή της συμμετοχής της. Η χώρα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Eurovision το 2015 ως επετειακή συμμετοχή, όμως η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο θετική που παρέμεινε μόνιμα στον θεσμό.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της ήρθε το 2016, όταν η Dami Im κατέκτησε τη δεύτερη θέση με το τραγούδι «Sound of Silence», χάνοντας οριακά από την Jamala της Ουκρανίας. Από τότε, η Αυστραλία έχει ξεχωρίσει πολλές φορές για τις υψηλού επιπέδου παραγωγές της και τις έντονα τηλεοπτικές εμφανίσεις της στη σκηνή της Eurovision.

