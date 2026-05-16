Η Φινλανδία κατάφερε να κλέψει για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις στη σκηνή της Eurovision, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού. Η εκρηκτική εμφάνιση των Linda Lampenius και Pete Parkkonen με το τραγούδι «Liekinheitin» ξεσήκωσε την αρένα, με το κοινό να αποθεώνει το φινλανδικό δίδυμο από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή της εμφάνισης.

Με έντονη σκηνική παρουσία, δυναμικά φωνητικά και μία παραγωγή γεμάτη ενέργεια, η Φινλανδία κατάφερε να δημιουργήσει μία από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές στιγμές του μεγάλου τελικού. Οι θεατές μέσα στο στάδιο χειροκροτούσαν ασταμάτητα.

Την ίδια στιγμή, η μάχη με τον Akylas και την ελληνική συμμετοχή φαίνεται να κορυφώνεται. Ο Έλληνας εκπρόσωπος παραμένει ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της φετινής Eurovision, ωστόσο η δυναμική της Φινλανδίας στα στοιχήματα καθώς και της Αυστραλίας, δημιουργούν έναν πραγματικό «θρίλερ» για την κορυφή.

Οι αποδόσεις εξακολουθούν να φέρνουν τη Φινλανδία στην πρώτη θέση των προγνωστικών, με πολλούς να θεωρούν πως το «Liekinheitin» αποτελεί αυτή τη στιγμή το τραγούδι που πρέπει να νικήσει. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται πολύ κοντά, με τον Akylas να διεκδικεί επάξια μία θέση στην κορυφή του διαγωνισμού.