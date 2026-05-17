Όπως και τις περασμένες σεζόν, έτσι και φέτος, ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν ο κεντρικός καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Από την πρώτη κιόλας στιγμή, ο 74χρονος τραγουδοποιός και παρουσιαστής έριξε τα πυρά του εναντίον της ΕΡΤ καθιστώντας υπεύθυνους όσους επιμελήθηκαν την εμφάνισή του στη σκηνή της Eurovision.

«Η ΕΡΤ πρέπει να μας ζητήσει συγγνώμη! Ο Ακύλας να ζητήσει συγγνώμη; Έφαγε όλη την υφήλιο, τα πάντα έκανε» είπε αρχικά με έντονο ύφος ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Το κοινό θέλει να κερδίζει ο Δαβίδ τον Γολιάθ. Κι εδώ είναι ένα τρομακτικό σφάλμα που έκανε η ΕΡΤ, ο σκηνοθέτης και οι άνθρωποι που τον πλαισίωσαν. Πήρε έναν Δαβίδ, έναν μουσικό του δρόμου, που άνθισε και φώτισε τα πάντα, και πήγαν να τον κάνουν Γολιάθ. Τον έκαναν πλουμιστό, με πολλές εικόνες, μας θαμπώσανε» συμπλήρωσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναλύοντας τη σκηνοθεσία της εμφάνισής του που στο τέλος τον επισκίασε.

Ο Akylas με τον Φωκά Ευαγγελινό.

«Είναι ολέθριο σφάλμα. Έλεγα “να φωτίσουν οι συνεργάτες που είναι άξιοι, την ψυχή και το ταλέντο αυτού του παιδιού και να μην κοιτάξουν να αυτοφωτιστούν. Το γλυκό μας το παιδί έμεινε στον άσσο».

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη»

Εκτός από την ΕΡΤ, ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεώρησε υπεύθυνο τον Φωκά Ευαγγελινό και την ομάδα του. «Δεν ήταν αυτός ο Akylas που είδαμε! Ήταν μέρη του Akyla. Διασπάστηκε. Χάθηκε. Ζαλιστήκαμε. Πρόσωπα, έννοιες… αυτή είναι η ψυχή του Akyla;».

«Βγήκα και είπα, ό,τι θέση και να φέρει, ο Akylas είναι ο μέγας νικητής πανευρωπαϊκά. Δεν με νοιάζει η 10η θέση. Θα μπορούσε κάτω από άλλους όρους να είναι τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, πρώτος».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν δίστασε να τα βάλει και με την EBU: «Να πω κάτι στην EBU; Γιατί δεν είναι η Ρωσία με αυτή τη λογική, αφού είναι το Ισραήλ; Η Ρωσία έχει αποκλειστεί και έχουμε δώσει σχεδόν το βραβείο δύο φορές στην Ουκρανία».

«Όταν ξεκινάει η εκπομπή, έχει έναν σπόνσορα εβραϊκών συμφερόντων. Ποια τηλεφωνικά κέντρα; Όσα τηλεφωνικά κέντρα δούλεψαν σε όλη την Ευρώπη, με κόστος παρακάτω από ένα Tomahawk. Αντί να ρίξουν ένα Tomahawk σε σχολείο στους Παλαιστίνιους, το ρίξανε σε τηλεφωνήματα. Μωρέ τι μας λένε τώρα; Ο απλός ο κόσμος έχει τρελαθεί με το Ισραήλ. Καλή η μελωδία, αλλά πολύ αντιτουριστικός ο τύπος. Αν θέλετε ανακωχή, φέρτε τους όλους» κατέληξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.