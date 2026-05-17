Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαίου, ο Akylas και η ελληνική αποστολή που συμμετείχε στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision.

Φανερά συγκινημένος εμφανίστηκε ο Akylas κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον περίμενε πλήθος κόσμου για να τον υποδεχτεί. Ο ίδιος ευχαρίστησε θερμά όλους για την αγάπη και τη στήριξη που του έδειξαν, αποσπώντας ένα δυνατό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.

Αναφερόμενος στην εμφάνισή του στον τελικό, τόνισε πως έδωσε το 100% των δυνατοτήτων του. Παράλληλα, μίλησε και για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, αποκαλύπτοντας ότι το νέο του άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.