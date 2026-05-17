Πάνω από 3,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί ήδη, με τη διαδικασία να αναμένεται να λήξει σε δύο μήνες, στις 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί περίπου 3,66 εκατ. δηλώσεις, με το ποσοστό να φτάνει το 55% του συνόλου. Μηδενικές, δηλαδή χωρίς να έχει προκύψει φόρος, είναι 1,32 εκατομμύρια δηλώσεις. Χρεωστικές είναι περίπου 1,13 εκατομμύρια δηλώσεις, όπου ο μέσος επιπλέον φόρος που προκύπτει για τους φορολογούμενους είναι στα 1.770 ευρώ, ένα αρκετά αυξημένο το ποσό. Πιστωτικές, δηλαδή δηλώσεις με επιστροφή φόρου είναι περίπου 1,21 εκατομμύρια με τη μέση επιστροφή να κυμαίνεται γύρω στα 270 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews