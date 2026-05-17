Τον θάνατο βρήκε 58χρονος αγρότης στην Κρήτη, σε τοποθεσία της Κισσάμου, μετά από ανατροπή τρακτέρ.

Σύμφωνα με το zarpanews, το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου στη θέση «Πλακούρες», λίγο έξω από το Καστέλι, στον δρόμο που οδηγεί προς τις Λουσακιές. Ο χειριστής έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα την ανατροπή και τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Advertisement

Advertisement

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Με πληροφορίες από zarpanews, ertnews