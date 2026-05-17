Λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού της Eurovision 2026, ο Ακύλας στην ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1 για τον διαγωνισμό, δήλωσε στενοχωρημένος για τη 10η θέση που κατέλαβε η Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα: ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό. Θέλω να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ. Σίγουρα λυπάμαι για τη θέση που πήραμε, ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι: Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες τη ευκαιρία να το ζήσω. Ευχαριστώ, και σας αγαπώ πολύ».

Τα πρώτα λόγια του @akylas__ μετά τον τελικό της Eurovision.

🫴🧡 Σ’ ευχαριστούμε για αυτό το μοναδικό ταξίδι!#FERTO #EurovisionGR #ERTCosmos pic.twitter.com/YqtdnVJAv4 — EurovisionERT (@ErtEurovision) May 17, 2026