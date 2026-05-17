Αδιανόητες είναι οι εικόνες απο το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους όπου πενταμελής οικογένεια ζούσε υπό άθλιες συνθήκες.

Το ΕΡΤnews πρόβαλε βίντεο όπου επιδεικνύονται οι συνθήκες. Τα τρία ανήλικα παιδιά, επτά, πέντε και τριών ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ οι γονείς συνελήφθησαν για παραμέληση – είχε προηγηθεί ανώνυμη καταγγελία. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που γίνεται γνωστό μετά την υπόθεση του Περιστερίου, όπου έξι μικρά παιδιά ζούσαν και εκεί υπό πολύ κακές συνθήκες υγιεινής.

Στην ταράτσα υπάρχουν κάποια μπάζα μαζί με τα παιδικά κρεβατάκια. Στο μπαλκόνι πήρχαν κάποια παιδικά παιχνίδια μέσα στη σκόνη, δίπλα από άπλυτα ρούχα και ένα σπίτι το οποίο είχε μουχλιασμένα τοίχους, σάπια κουφώματα και γενικότερα άθλιες συνθήκες διαβίωσης για τις οποίες γνώριζε φαίνεται όλη η γειτονιά, καθώς υπήρχε μια καταγγελία πριν από περίπου δύο χρόνια από έναν γείτονα για αυτές τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτό το διαμέρισμα – τρώγλη στην οδό Κερκύρας στους Αγίους Αναργύρους. Τότε οι αστυνομικοί είχαν πάει, είχαν μιλήσει με τον πατέρα του, είχαν κάνει κάποιες συστάσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, Ωστόσο υπήρξε και μια ενημέρωση στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, είπε πως «αυτή η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο την αστυνομία, γιατί προφανώς οι καταγγελίες οδηγούνταν είτε προς την αρμόδια εισαγγελία για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν τα παιδιά μεγαλώνοντας σε αυτές τις συνθήκες, είτε προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Βέβαια, μας έχει αναφερθεί, τουλάχιστον από την πρώτη οικογένεια, ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί ξανά στο παρελθόν από το περιβάλλον και ίσως κάποιοι αναρωτιούνται γιατί επεμβαίνει η αστυνομία.Προφανώς και όταν ένα παιδί και μάλιστα σε τόσο μικρές ηλικίες, όσους συναντήσαμε εμείς και στις δύο αυτές οικίες, μεγαλώνει σε αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν ερωτήματα για το πόσο το παιδί είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο ή όχι. Μιλάμε για κακές συνθήκες υγιεινής.Στη συνέχεια βέβαια, όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιου είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί. Γι’ αυτό άλλωστε ακολουθείται από την Αστυνομία και η αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Ελληνική Αστυνομία. Βέβαια έφτασε άμεσα περιπολικό της Άμεσης Δράσης και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμεναν αυτά τα παιδιά.Μας έχει αναφερθεί και στις δύο περιπτώσεις, ότι κατανοούν απόλυτα ότι αυτές οι συνθήκες μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τα παιδιά, όμως δεν ήταν σε θέση να μετακινηθούν, να μεταφερθούν σε άλλη οικία σε καλύτερες συνθήκες.Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν απευθύνθηκαν ποτέ σε κάποια υπηρεσία ώστε να ζητήσουν οι ίδιοι βοήθεια.Εμάς μας προέκυψε ότι μετά από καταγγελία κάποιου πολίτη φτάσαμε εκεί και εμείς και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες».