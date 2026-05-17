Από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάνναβης από τα περίπτερα και μίνι μάρκετ, δήλωσε στο Star ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός προανήγγεθλε την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Σημειώνεται πως το σχετικό νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια και έχει μια σειρά από παρεμβάσεις για τον έλεγχο της αγοράς προϊόντων κάνναβης. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων είναι η απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης από περίπτερα, μίνι μάρκετ και αυτόματους πωλητές και η δημιουργία ειδικού Ψηφιακού Μητρώου Ελέγχου προϊόντων κάνναβης, με σκοπό τον αυστηρότερο έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Έχουν προηγηθεί περιστατικά κατανάλωσης προϊόντων κάνναβης από ανήλικους που προκάλεσαν ανησυχία, με τον υπουργό να κάνει λόγο για ανάγκη να μπει τέλος στην ασυδοσία της ανεξέλεγκτης αγοράς. Όπως έχει διευκρινιστεί, η φαρμακευτική κάνναβη θα συνεχίσει να χορηγείται αποκλειστικά μέσω συνταγογράφησης από γιατρούς.