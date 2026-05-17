Δημοσιογραφική επιμέλεια Τέρενς Κουίκ

Με ήπιο, σχεδόν καλοκαιρινό πρόσωπο ξεκινά η Κυριακή 17 Μαΐου, καθώς στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα κυλήσει με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες σε ανοιξιάτικα επίπεδα. Σύμφωνα με την εικόνα από την ΕΜΥ και τα προγνωστικά δεδομένα του meteo, η νέα εβδομάδα δεν δείχνει να φέρνει έντονη μεταβολή, ωστόσο από την Τρίτη και κυρίως προς Πέμπτη – Παρασκευή αυξάνεται η πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Η σημερινή ημέρα θα κινηθεί σε ήρεμους ρυθμούς, με τον καιρό να διατηρείται γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική αναμένεται σχεδόν ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης ηλιόλουστος, με μέγιστη κοντά στους 25 βαθμούς.

Στην Κρήτη, και ειδικότερα στο Ηράκλειο, η εικόνα θα είναι ελαφρώς πιο «σπασμένη», με εναλλαγές νεφώσεων και ήλιου, χωρίς όμως κάτι που να αλλάζει ουσιαστικά τον ανοιξιάτικο χαρακτήρα της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 24 βαθμούς.

Για τη Δευτέρα, η εικόνα παραμένει καλή. Στην Αθήνα προβλέπεται σχεδόν ηλιοφάνεια με μέγιστη γύρω στους 25 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 26 βαθμούς. Η Κρήτη διατηρεί πιο ήπιες θερμοκρασίες, με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Από την Τρίτη, το σκηνικό αρχίζει να αποκτά περισσότερη αστάθεια. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για σύντομες μπόρες, ενώ στην Αθήνα η ημέρα θα κυλήσει με ήλιο και παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ακραίες τιμές.

Πιο ενδιαφέρουσα μετεωρολογικά φαίνεται η περίοδος από Πέμπτη έως Σάββατο. Στην Αττική αυξάνονται οι πιθανότητες για μπόρες, με την Παρασκευή να εμφανίζεται ως η πιο άστατη ημέρα της εβδομάδας. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη η Παρασκευή δείχνει πιο νεφελώδης, ενώ το Σάββατο υπάρχει πιθανότητα βροχών.

Συνολικά, η εβδομάδα που ξεκινά δεν φέρνει κάποια θεαματική αλλαγή του καιρού. Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι οι ήπιες θερμοκρασίες, η αρκετή ηλιοφάνεια στο ξεκίνημα και η σταδιακή ενίσχυση της αστάθειας προς το δεύτερο μισό της εβδομάδας.

Η σύσταση για όσους σχεδιάζουν μετακινήσεις ή υπαίθριες δραστηριότητες είναι απλή: σήμερα και αύριο ο καιρός βοηθά, όμως από τα μέσα της εβδομάδας καλό είναι να υπάρχει μια ματιά στην επικαιροποιημένη πρόγνωση, καθώς οι ανοιξιάτικες μπόρες μπορούν να εμφανιστούν γρήγορα και τοπικά.