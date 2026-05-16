Στη σύλληψη ενός ζεύγους προχώρησαν οι αστυνομικοί το απόγευμα της Παρασκευής στους Αγίους Αναργύρους, καθώς διαπίστωσαν ότι τα τρία ανήλικα παιδιά τους διαβιούσαν υπό άθλιες συνθήκες μέσα στο σπίτι, επί της οδού Κερκύρας.

Την κατάσταση φαίνεται πως κατήγγειλαν στις αστυνομικές αρχές περίοικοι που είχαν αντιληφθεί ότι τα δύο κορίτσια και το αγόρι της οικογένειας δεν μεγαλώνουν στο περιβάλλον που τους αρμόζει, μετά τα όσα δημοσιοποιήθηκαν για αντίστοιχο περιστατικό στο Περιστέρι.

Οι γονείς 36 και 31 ετών είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, ενώ το επτάχρονο αγόρι και οι αδερφές του πέντε και τριών ετών μεταφέρθηκαν σε Νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη.