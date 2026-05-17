«Παρουσιάσαμε την Τρίτη ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών, έτσι ώστε να ξέρουν οι αγρότες τι να περιμένουν. Με το νέο σύστημα που αλλάζει, 1 δισ. θα πληρώσουμε μέχρι τέλη Ιουνίου και 2,3 δισ. μέχρι τέλος του χρόνου» δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Υλοποιούμε μια από τις πιο εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην Ευρώπη. Γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πια κομμάτι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία πρέπει να πάρει την πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο της ρόλο, αλλά συνεχίζει να πληρώνει ενώ αλλάζει. Ας πούμε ότι αλλάζουμε και πληρώνουμε ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε. Αυτή η αλλαγή λοιπόν είναι σε εξέλιξη» σημείωσε.

«Αλλάζει ότι θα έχουμε την εξασφάλιση ότι αυτά τα λεφτά, αυτοί οι ευρωπαϊκοί πόροι που είναι περιουσία του ελληνικού λαού, θα πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους. Αυτό το παλιό σαθρό σύστημα, το οποίο μπορούσε να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους, από κυκλώματα, είναι πια παρελθόν. Όλες οι αιτήσεις πληρωμών θα βασίζονται σε ελέγχους οι οποίοι θα πιστοποιούν τον πραγματικό δικαιούχο. Δεν θα υπάρχει αυτό το σύστημα “γράψε αυτά είναι δικά μου”, ό,τι είναι βάση για να πληρωθεί, θα απεικονίζεται με αντικειμενικές, διαφανείς, γρήγορες διαδικασίες στην ΑΑΔΕ» πρόσθεσε.

Ο κ. Σχοινάς συνέχισε λέγοντας: «Η πρώτη φορά που αυτή η μετάβαση προς την ΑΑΔΕ δεν είναι πια στόχος, αλλά είναι πράξη και όπως κάθε μετάβαση έχει ένα διάστημα υλοποίησης. Ακριβώς εδώ βρισκόμαστε τώρα βρισκόμαστε στο μέσο της μετάβασης. Οι αγρότες λοιπόν πρέπει να έχουν λίγη ακόμα υπομονή: τέλη Ιουνίου, 1 δισ. τέλος του χρόνου 2,3 δισ. Θα πάρουν τα λεφτά τους, θα τα πάρουν οι πραγματικοί δικαιούχοι, αλλά να δώσουν στην ΑΑΔΕ, δηλαδή λίγο αυτό το μικρό περιθώριο για να γίνουν τα πράγματα σωστά».

Μιλώντας για το θέμα των βιολογικών προϊόντων, είπε πως «ήταν ένα σύστημα το οποίο κυρίως στη μελισσοκομία και στην κτηνοτροφία παρήγαγε, ας τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, βιολογικά προϊόντα “μαϊμούδες. Πιστοποιούσαν δηλαδή προϊόντα που ο καταναλωτής χρυσοπληρώνει χωρίς να έχουν τις προδιαγραφές που έπρεπε. Το τι έβγαλαν οι έλεγχοι ήταν εξωπραγματικό. Θα πρέπει να ζούσαμε όλοι οι Έλληνες 150 χρόνια αν τρώγαμε τόσα βιολογικά.Οπότε αποφασίσαμε να σταματήσουμε τα προγράμματα βιολογικών στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομία.Θα κρατήσουμε στη γεωργία, όπου το σύστημα λειτουργεί καλύτερα, ώσπου να βρούμε ένα καινούργιο σύστημα πιστοποίησης.Υπήρχαν φορείς οι οποίοι πιστοποιούσαν χωρίς να πιστοποιείται η βιολογική προέλευση των προϊόντων. Πολλοί από αυτούς μάλιστα, όταν άρχισαν οι ελεγκτές ειδικοί μας να τους ελέγχουν, από μόνοι τους είπαν φεύγουμε από αυτή την αγορά. Η ποινική αξιολόγηση είναι αρμοδιότητα των εισαγγελέων».