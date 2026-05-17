Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της ελληνικής πρωτεύουσας και σημείο αναφοράς για την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Λίγοι γνωρίζουν όμως ότι ένα εντυπωσιακό αντίγραφο ενός από τα πιο γνωστά μνημεία της βρίσκεται στη βόρεια Αγγλία, στην περιοχή του Σάντερλαντ.

Το Penshaw Monument, γνωστό ως Μνημείο Πένσοου, είναι εμπνευσμένο από τον Ναό του Ηφαίστου της Αρχαίας Αγοράς, αν και έχει κατασκευαστεί περίπου στο μισό μέγεθος από το αυθεντικό μνημείο της Αθήνας. Βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Πένσοου, κοντά στο Σάντερλαντ της βόρειας Αγγλίας, και προσφέρει πανοραμική θέα στην περιοχή Γουέαρσαϊντ και την κομητεία Ντάραμ.

Το μνημείο χτίστηκε το 1844 προς τιμήν του Τζον Τζορτζ Λάμπτον, πρώτου Κόμη του Ντάραμ, γνωστού και ως «Ράντικαλ Τζακ». Ο Λάμπτον ήταν πολιτικός και ιδιοκτήτης ανθρακωρυχείου στην περιοχή και πέθανε το 1840 σε ηλικία 48 ετών. Η κατασκευή χρηματοδοτήθηκε από δωρεές κατοίκων της περιοχής.

Με ύψος 21 μέτρα, μήκος 30 μέτρα και πλάτος 16 μέτρα, το Μνημείο Πένσοου ξεχωρίζει για τους τεράστιους δωρικούς κίονές του, που έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από δύο μέτρα. Αποτελεί μέχρι σήμερα σύμβολο της περιοχής και εμφανίζεται ακόμη και στο σήμα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Σάντερλαντ.

Παράλληλα, το μνημείο διατηρεί τη χαρακτηριστική «μαυρίλα» από την εποχή της εξόρυξης άνθρακα, καθώς σύμφωνα με την τοπική παράδοση δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Ο εθελοντής του National Trust, Γκεντ Πάρκερ, έχει αναφέρει ότι τον 19ο αιώνα υπήρχε μεγάλη μόδα αντιγραφής μνημείων της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης.

Από το Πάσχα έως το τέλος Σεπτεμβρίου, οι επισκέπτες μπορούν να ανέβουν μέσω μιας κρυφής σπειροειδούς σκάλας στο εσωτερικό ενός πυλώνα και να απολαύσουν τη θέα από την κορυφή, πληρώνοντας περίπου πέντε λίρες αν δεν είναι μέλη του National Trust. Τις νύχτες το μνημείο φωτίζεται, ενώ συχνά αποκτά διαφορετικά χρώματα σε επετειακές ημερομηνίες. Στο TripAdvisor διατηρεί βαθμολογία 4,5/5, με πολλούς ταξιδιώτες να το χαρακτηρίζουν «μια μικρή εκδοχή της Ακρόπολης» ή «το καλύτερο υποκατάστατο ενός ταξιδιού στην Ελλάδα».

Η περιοχή του Πένσοου συνδέεται επίσης με έναν διάσημο βρετανικό θρύλο, τον μύθο του «Λάμπτον Γουόρμ». Σύμφωνα με την παράδοση, ένας πρόγονος της οικογένειας Λάμπτον, ο Τζον Λάμπτον, εγκατέλειψε μια Κυριακή την εκκλησία για να πάει για ψάρεμα στον ποταμό της περιοχής και έπιασε ένα παράξενο σκουλήκι με εννέα τρύπες σε κάθε πλευρά του κεφαλιού του.

Με τα χρόνια, το πλάσμα γιγαντώθηκε τόσο ώστε μπορούσε να τυλιχτεί γύρω από τον λόφο Πένσοου επτά φορές. Το τέρας τρομοκρατούσε τα χωριά της περιοχής, άρπαζε παιδιά, κατασπάραζε πρόβατα και εμπόδιζε τις αγελάδες να παράγουν γάλα όσο ο Τζον πολεμούσε στις Σταυροφορίες.

Όταν επέστρεψε στην περιοχή Γουέαρσαϊντ, μια μάγισσα του αποκάλυψε ότι ο ίδιος είχε προκαλέσει το κακό επειδή είχε βγάλει το πλάσμα από το ποτάμι. Για να το νικήσει, φόρεσε μια πανοπλία γεμάτη αιχμές σαν λόγχες. Το Γουόρμ προσπάθησε να τον συνθλίψει τυλίγοντας το σώμα του γύρω του, όμως οι αιχμές τραυμάτισαν θανάσιμα το μυθικό πλάσμα και έβαλαν τέλος στον τρόμο της περιοχής.

