Το Ιράν φαίνεται πως έχει καταφέρει να διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, στέλνοντας ουσιαστικά μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ και στους συμμάχους του για το ποιος έχει τον πραγματικό έλεγχο στην περιοχή.

Έπειτα από αυτό το επίτευγμα, η Τεχεράνη δείχνει να στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της σε έναν ακόμη πιο κρίσιμο στόχο που βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας και θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιο πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία: τα υποθαλάσσια καλώδια μέσω των οποίων διακινούνται τεράστιες ποσότητες διαδικτυακών και χρηματοπιστωτικών δεδομένων σε Ευρώπη, Ασία και Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει χρεώσεις στις μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις για τη μεταφορά δεδομένων μέσω καλωδίων που διέρχονται από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν πως η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η διακίνηση δεδομένων θα μπορούσαν θεωρητικά να επηρεαστούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, Ιρανοί βουλευτές συζήτησαν σχέδιο που αφορά ακόμη και καλώδια τα οποία συνδέουν αραβικά κράτη με την Ευρώπη και την Ασία. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ιράν, Ebrahim Zolfaghari, ανέφερε μέσω X: «θα επιβάλουμε τέλη στα καλώδια ίντερνετ».

Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρονται να έχουν διαρρεύσει ότι υπάρχει σχέδιο το οποίο ενδέχεται να αναγκάσει εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon να καταβάλουν αντίτιμο, ενώ οι εταιρείες που διαχειρίζονται υποθαλάσσια καλώδια θα υποχρεώνονταν να πληρώνουν άδειες διέλευσης. Παράλληλα, η συντήρηση των καλωδίων θα περνούσε αποκλειστικά σε ιρανικές εταιρείες.

Παραμένει πάντως ασαφές κατά πόσο τα συγκεκριμένα καλώδια περνούν όντως μέσα από ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο και το πώς η Τεχεράνη θα μπορούσε να εφαρμόσει τέτοιου είδους μέτρα, δεδομένου ότι οι αμερικανικές κυρώσεις απαγορεύουν οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, κρατικά ιρανικά μέσα έχουν αφήσει να εννοηθεί πως πιθανό πλήγμα σε καλώδια ίντερνετ θα μπορούσε να διαταράξει παγκόσμια δίκτυα δεδομένων αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα υποθαλάσσια καλώδια διαχειρίζονται το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης, στηρίζοντας τραπεζικά συστήματα, cloud υποδομές, επικοινωνίες αλλά και χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, μια πιθανή διακοπή θα μπορούσε να επιφέρει αλυσιδωτές συνέπειες σε διεθνείς πληρωμές, τραπεζικά δίκτυα, στρατιωτικές επικοινωνίες, τεχνητή νοημοσύνη και cloud υπηρεσίες streaming και online υπηρεσίες

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα του cnn.com, αναλυτές προειδοποιούν πως στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο καλώδια στον βυθό της θάλασσας, προκαλώντας σοβαρές διακοπές σε αρκετές χώρες.

Παράλληλα, έχει τονιστεί ότι δύο κομβικά καλώδια διέρχονται από ιρανικά ύδατα, κάτι που αυξάνει θεωρητικά τον κίνδυνο, ενώ μια στοχευμένη επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη αναστάτωση από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Ασία και την Αφρική.

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, η στρατηγική της Τεχεράνης στηρίζεται στην αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης ως μέσο πίεσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, το Ιράν επιχειρεί να ανεβάσει το κόστος οποιασδήποτε σύγκρουσης ώστε «κανείς να μην τολμά να επιτεθεί ξανά».

Οι βλάβες σε υποθαλάσσια καλώδια συνήθως προκαλούν περιορισμένες διακοπές, όμως εκτεταμένες ζημιές θα μπορούσαν να επιφέρουν πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις, λόγω της απόλυτης εξάρτησης του παγκόσμιου συστήματος από τη συνεχή ροή δεδομένων μέσω του διαδικτύου.

Πηγή: cnn.com

