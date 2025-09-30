Ένα τεράστιο μπλακ άουτ στις τηλεπικοινωνίες έπληξε το Αφγανιστάν, αφού οι αρχές των Ταλιμπάν άρχισαν να διακόπτουν τις συνδέσεις οπτικών ινών σε αρκετές επαρχίες για να αποτρέψουν «την έκλυση των ηθών».

«Έχει τεθεί σε ισχύ ένα πανεθνικό μπλακ άουτ στις τηλεπικοινωνίες», δήλωσε η Netblocks, μια εποπτική οργάνωση που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. «Παρατηρούμε τώρα ότι η εθνική συνδεσιμότητα βρίσκεται στο 14% των συνηθισμένων επιπέδων».

Η εποπτική αρχή δήλωσε ότι το περιστατικό «φαίνεται να συνάδει με την σκόπιμη διακοπή της υπηρεσίας».

Οι αρχές των Ταλιμπάν, όπως αναφέρει ο Guardian ξεκίνησαν την καταστολή της πρόσβασης στο διαδίκτυο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ουσιαστικά διακόπτοντας το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας σε αρκετές περιοχές. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συνδέσεις στο διαδίκτυο ήταν εξαιρετικά αργές ή διακοπτόμενες.

Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες συχνά εξυπηρετούνται μέσω του διαδικτύου, καθώς μοιράζονται τις ίδιες γραμμές οπτικής ίνας, ειδικά σε χώρες με περιορισμένη τηλεπικοινωνιακή υποδομή.

«Η φυσική διακοπή του οπτικού διαδικτύου θα έκλεινε επίσης τις υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας», ανέφερε το Netblocks. «Μπορεί να αποδειχθεί ότι η αποσύνδεση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, διατηρώντας παράλληλα διαθέσιμη την τηλεφωνική υπηρεσία, θα απαιτήσει κάποιες δοκιμές και θα υπάρξουν λάθη».

Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο εκπρόσωπος της επαρχίας Μπάλκχ, Ατταουλάχη Ζαϊντ δήλωσε ότι το διαδίκτυο οπτικών ινών απαγορεύτηκε πλήρως στη βόρεια επαρχία κατόπιν εντολής του ηγέτη. «Αυτό το μέτρο ελήφθη για την πρόληψη των διακρίσεων και θα τεθούν σε εφαρμογή εναλλακτικές επιλογές σε όλη τη χώρα για την κάλυψη των αναγκών συνδεσιμότητας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκείνη την εποχή, οι ίδιοι περιορισμοί αναφέρθηκαν στις βόρειες επαρχίες Μπανταχσάν και Τακάρ, καθώς και στην Κανταχάρ, τη Χελμάντ, τη Νανγκαρχάρ και την Ουρουζγκάν στο νότο. Τ

Το 2024, η Καμπούλ είχε διαφημίσει το δίκτυο οπτικών ινών μήκους 9.350 χιλιομέτρων (5.800 μιλίων) – που κατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό από πρώην κυβερνήσεις που υποστηρίζονταν από τις ΗΠΑ – ως «προτεραιότητα» για να φέρει τη χώρα πιο κοντά στον υπόλοιπο κόσμο και να την βγάλει από τη φτώχεια. Από τότε που ανέκτησαν την εξουσία το 2021, οι Ταλιμπάν έχουν θεσπίσει πολυάριθμους περιορισμούς σύμφωνα με την ερμηνεία τους για τον ισλαμικό νόμο.