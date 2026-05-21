Οι Ταλιμπάν νομιμοποιούν τους γάμους παιδιών αφού ψήφισαν νομοσχέδιο που επιτρέπει σε άντρες να παντρεύονται κορίτσια ακόμα και 9 ετών,

Το ισλαμιστικό μαχητικό κίνημα κατάργησε το κατώτατο όριο ηλικίας γάμου για τα κορίτσια στο Αφγανιστάν, συνδέοντας την επιλεξιμότητα με την εφηβεία, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο με τίτλο «Αρχές του χωρισμού μεταξύ συζύγων».

Η νόμιμη ηλικία γάμου στη χώρα της Κεντρικής Ασίας ήταν προηγουμένως τα 18 έτη για τα αγόρια και τα 16 για τα κορίτσια. Ο γάμος κοριτσιών ηλικίας κάτω των 15 ετών είχε επίσης ποινικοποιηθεί με τον νόμο του 2009 για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Ο Χόρια Μοσάντικ, διευθυντής του Δικτύου Ανάλυσης Συγκρούσεων, δήλωσε στην εφημερίδα The Times: «Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το όριο ηλικίας αυτό καταργείται. Εάν ένα κορίτσι φτάσει στην εφηβεία σε ηλικία εννέα ή δέκα ετών, θεωρείται ότι έχει συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία για γάμο».

Η Καμπούλ έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν πριν από πέντε χρόνια, μετά την αποχώρηση των αμερικάνικων στρατευμάτων από το Αφγανιστάν το 2021.

Η μαχητική ομάδα επέβαλε κατά το διάστημα αυτό μια ακραία ερμηνεία της Σαρία, η οποία περιλαμβάνει σκληρή καταπίεση των δικαιωμάτων των γυναικών και οικονομικό αποκλεισμό.

Ο κ. Μοσάντικ δήλωσε ότι ο νέος νόμος ουσιαστικά νομιμοποιεί τον βιασμό ανηλίκων, περιγράφοντάς τον ως «ένα ακόμη επίπεδο φρικαλεότητας που επιβάλλουν οι Ταλιμπάν στις γυναίκες από την ανάληψη της εξουσίας».

Η Σαχαρζάντ Ακμπάρ, εκτελεστική διευθύντρια της αφγανικής οργάνωσης για τα δικαιώματα Rawadari, πρόσθεσε: «Ο νόμος… ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι γίνονται γάμοι ανηλίκων.

«Αν γίνουν, το κορίτσι μπορεί να ξεφύγει από αυτόν, αλλά μόνο αν προσφύγει σε δικαστήριο των Ταλιμπάν, και μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.»