Η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα, προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε χθες η κηδεία της στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, παρουσία του συζύγου της, Τραϊανού Δέλλα, και της 17χρονης κόρης τους, Βικτώριας.

Η συγκινητική ανάρτηση του μαθηματικού της Βικτώριας για τη Μαστροκώστα

Ο Άρης Τσαμπίρας, ο οποίος υπήρξε μαθηματικός της Βικτώριας και είχε αναπτύξει στενή σχέση με την οικογένεια, δημοσίευσε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση για να την αποχαιρετήσει.

«Πριν μερικά χρόνια, χτύπησε το κινητό μου και ακούστηκε μια φωνή, να μου λέει θέλω να αναλάβεις την κόρη μου ως μαθηματικός. Με λενε Γωγώ και η κόρη μου πάει Β’ Γυμνασίου. Μου έδωσε τη διεύθυνση και όταν άνοιξε η πόρτα ήταν η Γωγώ με το Τραϊανό. Και οι δυο μαζί.

Της λέω μια μέρα, δε τη φέρνεις στην Αγωγή να κάνει μάθημα με τα άλλα παιδιά, καλό θα της κάνει..Βικτωρία τέλος τα ιδιαίτερα ξεκινάς στο φροντιστήριο του Άρη. Εντάξει μια αναστάτωση υπήρχε όταν ερχόταν να την παρει. Φώτιζε το χώρο.

Η Γωγώ μια υπέροχη μητέρα, πάντα πάνω από το παιδι της, αλλα αυτή η μάνα παλιάς κοπής, η σωστή δίκαιη, που δεν ήθελε το παιδί της να γινει κακομαθημένο, που δεν σήκωνε τα δε διάβασα γιατί βαρέθηκα, αλλά να της έχει τα καλύτερα. Μια λεπτή ισορροπία που μόνο αυτη μπορούσε να πετύχει. Και εκεί δίπλα ο Τραϊανός. Βράχος, αγέρωχος, να μου δείχνει το κύπελο του euro.. Κλασικός μπαμπάς αυστηρός, αλλά έτοιμος να γίνει χαλί μπροστά στις γυναίκες της ζωής του.

Προσπαθώ να βρω αν υπήρξε στιγμή που η Γωγώ δεν ήταν μαζι με το Τραϊάνο. Μάλλον δεν υπήρξε. Τον θαύμαζα και τον θαυμάζω τον Τραϊανό , ήταν εκεί για τη γυναίκα της ζωής του, έτοιμος να τα παρατήσει όλα για εκείνη, αλλά και εκείνη, έτοιμη να μπει μπροστά αν κάποιος τον πείραζε.

Μια μέρα της λεω, έχει γενέθλια ο γιος μου και έλεγα να του πάρω ενα σκυλάκι. Θα σου φέρω εγώ μου λέει, μη πάρεις, έχει η μητέρα μου στο χωριό. Πράγματι έτσι έγινε, βεβαια νομίζω ακόμα ο Τραϊανός μου τα χώνει γιατί το σκυλάκι έκανε αρκετές φορές εμετό στο αμάξι του.

Μετά μια μέρα ξαφνικά, με ενημερώνουν οτι θα μπει στο νοσοκομείο. Δε θέλουμε να το μάθει κανένας, έχε λίγο το νου σου να μην σταματήσει να διαβάζει. Θα την πιέζεις κανονικά να μη μείνει πίσω.