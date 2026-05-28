Σαν σήμερα, 28 Μαΐου του 2010, η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας ενώνονταν με τα δεσμά του γάμου. Το ζευγάρι θα γιόρταζε, δηλαδή, σήμερα, την 16η επέτειο του γάμου τους.

Η γνωριμία τους, αν και δεν ξεκίνησε ως έρωτας με την πρώτη ματιά, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ισχυρούς δεσμούς της ελληνικής σόουμπιζ, με την ίδια την Μαστροκώστα να έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις της πως η πρώτη της εντύπωση για τον διεθνή ποδοσφαιριστή ήταν πως επρόκειτο για έναν άνθρωπο επιβλητικό και αρκετά απόμακρο. Η πρόταση γάμου ήρθε με έναν τρόπο απέριττο και ουσιαστικό μέσα σε ξενοδοχείο όπου εκείνος βρισκόταν με την ομάδα του, όταν εκείνη βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την υπερβολή που θα περίμενε κανείς για δύο τόσο προβεβλημένα πρόσωπα.

Ο γάμος τους είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των Μέσων, καθώς συνδυάστηκε με τη βάφτιση της κόρης τους, Βικτώριας, η οποία γεννήθηκε τον Δεκέμβριο 2008 και άλλαξε οριστικά τις προτεραιότητες του ζευγαριού.

Ωστόσο, η πραγματική διάσταση της σχέσης τους αποκαλύφθηκε μέσα από την περιπέτεια υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο μόλις τρεις ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Σε εκείνο το κρίσιμο σημείο, ο Τραϊανός Δέλλας λειτούργησε ως ο απόλυτος πυλώνας στήριξης για εκείνη, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αφοσίωσή του.

Ο λαμπερός γάμος του ζευγαριού είχε γίνει στο Κτήμα Νάσιουτζικ, με τη λίστα των καλεσμένων να περιλαμβάνει λαμπερά ονόματα όπως τη Δέσποινα Βανδή με τον, τότε, σύζυγό της, Ντέμη Νικολαΐδη, ο Λάμπης Λιβιεράτος με την, τότε, σύζυγό του, Εύη Αδάμ, που υπήρξε μία από τις καλύτερες φίλες της Γωγώς Μαστοκώστα στα νεανικά της χρόνια, ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου- οι δύο τελευταίοι είχαν τραγουδήσει στο πάρτι που ακολούθησε.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έλαμπε κυριολεκτικά από ευτυχία αντικρίζοντας τον άντρα της ζωής της, έχοντας επιλέξει νυφική δημιουργία του οίκου Elie Saab ενώ ο Τραϊανός Δέλλος φορούσε κοστούμι Tom Ford. Κουμπάροι ήταν η Ελένη Μπούση, που ζει μόνιμα στο Σικάγο και ήρθε στην Ελλάδα για την κηδεία συνοδεύομενη από την κόρη της, Βικτόρια, μαζί με τον Σάββα Κοκό. Το ζευγάρι είχε τότε διαθέσει τις φωτογραφίες του γάμου του στο περιοδικό Hello.

Μια διευκρίνηση για τη Γωγώ Μαστροκώστα

Αν και τις τελευταίες μέρες γράφεται παντού ότι η Γωγώ Μαστροκώστα είχε γεννηθεί στις 26 Αυγούστου του 1970, η αλήθεια είναι ότι είχε γεννηθεί το 1971, άρα έφυγε σε ηλικία 54 ετών και όχι νικημένη από τον καρκίνο αλλά από μία σπάνια και δυστυχώς μη ιάσιμη, επιπλοκή των επίπονων θεραπειών που είχε αναγκαστεί να ακολουθήσει τη δεύτερη φορά που αρρώστησε.

Στην πραγματικότητα η Γωγώ Μαστροκώστα νίκησε και τις δύο φορές τον καρκίνο και αυτό είναι κάτι που οι δικοί της άνθρωποι θέλουν πολύ να ακουστεί για να μην χάσουν το κουράγιο και το σθένος τους οι χιλιάδες άνθρωποι γύρω μας που δίνουν τη δική τους μάχη.