Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης 28/5 στην πόλη Βίντερτουρ της Ελβετίας, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό, με απολογισμό τέσσερις τραυματίες. Τρία άτομα, 28, 43 και 53 ετών τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Συνελήθη ο δράστης της επίθεσης

Η αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης επιβεβαίωσε ότι συνελήφθη 31χρονος Ελβετός υπήκοος ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε πολίτες μέσα και γύρω από τον σταθμό.

Egal welchen Pass dieser «Mensch» besitzt, das ist kein Schweizer. Schweizer rufen nicht Allahu Akbar und stechen Menschen nieder. Für alle, die Angst haben, dass die Schweiz wie Deutschland oder Frankreich werden könnte: Wir sind bereits soweit! Schweizer erwache! pic.twitter.com/fbZ5BpoiVG — Nils Fiechter (@NilsFiechter) May 28, 2026

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων. Παρόλο που το κίνητρο του δράστη δεν έχει διευκρινιστεί, αναφορές από τοπικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι ο επιτιθέμενος φέρεται να φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Στα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα οι δασκάλες φαίνεται να επιχειρούν να προστατεύσουν τα παιδάκια του νηπιαγωγείου, απομακρύνοντάς τα από τον δρόμο του δράστη, ο οποίος εκείνη τη στιγμή -ευτυχώς- τα προσπερνά, ενώ οι δασκάλες στέκονται δίπλα τους για να τα κρατήσουν ασφαλή.

Κάμερα κατέγραψε επίσης τη στιγμή που ο φερόμενος δράστης φέρεται να τρέχει έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό αφού έχει πραγματοποιήσει ήδη την επίθεση, ενώ μια ομάδα παιδιών με τις δασκάλες συνοδούς τους είναι στο σημείο.

3 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία

Περαστικός που μίλησε στην ελβετική εφημερίδα Blick ανέφερε: «Άκουσα έναν άνδρα πίσω μου να φωνάζει “Αλλάχου Άκμπαρ” πέντε ή έξι φορές με πολύ έντονο και ταραγμένο τρόπο».

Δείτε βίντεο με τον δράστη να τρέχει έξω από τον σταθμό και να φωνάζει:

Am Bahnhof Winterthur (Schweiz) soll ein Mann mehrere Personen mit einem Messer verletzt haben. Bei seiner Flucht schrie er: „Allahu Akbar“. https://t.co/fnTcRHTXPg pic.twitter.com/P6usg0FBN3 — NIUS (@niusde_) May 28, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα 20 Minuten, την ώρα της επίθεσης ομάδα μαθητών περνούσε από τον σταθμό, ενώ η δασκάλα τους φέρεται να στάθηκε μπροστά από τα παιδιά για να τα προστατεύσει.

Four stabbed by knifeman shouting 'Allahu Akbar' at Switzerland train station in front of terrified children https://t.co/AJwejsaTcO pic.twitter.com/DYhMMKpG22 May 28, 2026

Ισχυρές αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ η περιοχή γύρω από τον σταθμό παραμένει αποκλεισμένη από την αστυνομία.Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών ή για την ταυτότητα του δράστη