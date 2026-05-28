Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Χάρης Σιανίδης ήταν από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, το χωριό που έγινε η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα το απόγευμα της Τετάρτης (27.05.2026). Με μια συγκινητική αναρτησή αποχαιρετά την αγαπημένη του φίλη.

«Όλα ήταν τέλεια. Όλοι και όλα για σένα, αλλά χωρίς εσένα» γράφει χαρακτηριστικά συνοδεύοντας την ανάρτηση του με μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία είναι και ο Τραϊανός Δέλλας.

Advertisement

Advertisement

«Γωγώ, από αύριο όλοι επιστρέφουμε στις ζωές μας… αλλά ποτέ δεν θα είναι ξανά οι ίδιες», τονίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Σιανίδη:

«Γωγώ μου, μόλις γύρισα από το χωριό… χίλια κομμάτια κυριολεκτικά και μεταφορικά… Πέφτω για ύπνο γιατί αύριο ξεκινάω πάλι δουλειά, ταξιδεύω και ξυπνάω νωρίς.

Ήταν όλα τέλεια… όλα στην εντέλεια… όπως και ο γάμος, όπως και η βάφτιση της Βικτώριας, όπως και τα αυγουστιάτικα γενέθλιά σου…

Όλοι και όλα για σένα, αλλά χωρίς εσένα… Τα έβλεπες όλα…το ξέρω…

Αν έκανα κάποιο λάθος, συγχώρεσέ με, Γωγούλα μου…Ναι, όντως, ο Τραϊανός σου ήταν αριστούργημα και μαζί μ’ εσένα όλη η Ελλάδα δύναμή του. Γωγώ, από αύριο όλοι επιστρέφουμε στις ζωές μας… αλλά ποτέ δεν θα είναι ξανά οι ίδιες…»

Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα που πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.05.2026) έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ελληνικό και η ταφή της στο απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας.