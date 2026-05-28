Ένας από τους πιο στενούς φίλους της Γωγώς Μαστροκώστα, ο Χάρης Σιανίδης, αποχαιρέτησε δημόσια την αγαπημένη του φίλη με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά της.

Ο ίδιος βρέθηκε στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή της, μαζί με συγγενείς και κοντινά της πρόσωπα.

Μέσα από κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε, συγκίνησε με τα λόγια του, σημειώνοντας πως όλα έγιναν όπως τα ήθελαν για εκείνη, αλλά χωρίς την παρουσία της τίποτα δεν έχει πια το ίδιο νόημα. Τόνισε επίσης ότι, παρότι η ζωή όλων θα συνεχιστεί, τίποτα δεν θα είναι ξανά όπως πριν μετά τον θάνατό της.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Σιανίδη

«Γωγώ μου, μόλις γύρισα από το χωριό… χίλια κομμάτια κυριολεκτικά και μεταφορικά… Πέφτω για ύπνο γιατί αύριο ξεκινάω πάλι δουλειά, ταξιδεύω και ξυπνάω νωρίς.

Ήταν όλα τέλεια… όλα στην εντέλεια… όπως και ο γάμος, όπως και η βάφτιση της Βικτώριας, όπως και τα αυγουστιάτικα γενέθλιά σου…

Όλοι και όλα για σένα, αλλά χωρίς εσένα… Τα έβλεπες όλα…το ξέρω…

Αν έκανα κάποιο λάθος, συγχώρεσέ με, Γωγούλα μου…Ναι, όντως, ο Τραϊανός σου ήταν αριστούργημα και μαζί μ’ εσένα όλη η Ελλάδα δύναμή του. Γωγώ, από αύριο όλοι επιστρέφουμε στις ζωές μας… αλλά ποτέ δεν θα είναι ξανά οι ίδιες…»