Σήμερα, 28 Μαΐου, το ζευγάρι θα γιόρταζε τη 16 επέτειο του γάμου του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία μέρα μετά την κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, έκανε άλλη μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση με αφορμή την ημέρα αυτή που θα γιόρταζαν την επέτειο του γάμου τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost ο πρώην ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδος πέρασε τη νύχτα στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου μαζί με την κόρη του Βικτώρια και την οικογένεια της αδικοχαμένης συζύγου του.

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά.

Advertisement

Advertisement

Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας.

«Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου.

Και όπως έλεγες πάντα, once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!».