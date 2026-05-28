Η Ελισάβετ Σπανού τοποθετήθηκε σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη μετά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Καννών, ξεκαθαρίζοντας πως κατά τη γνώμη της η κριτική που δέχεται η influencer δεν σχετίζεται με το φύλο της.

Μιλώντας την Πέμπτη 28 Μαΐου στην εκπομπή Super Κατερίνα, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο στην πολυσυζητημένη εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη με το μπλε φόρεμα στις Κάννες, όσο και σε προσωπικές στιγμές από τη ζωή της, την περιπέτεια υγείας της κόρης της, αλλά και την εμπειρία της από το Survivor.

Σχολιάζοντας την έντονη κριτική που δέχτηκε η influencer, η Ελισάβετ Σπανού είπε: «Δεν θεωρώ ότι οι γυναίκες είμαστε απαραίτητα επιθετικές η μία στην άλλη. Δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με το φύλο. Είναι ένας άνθρωπος που προκαλεί η κυρία Τούνη».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε πρόσφατα η οικογένειά της, όταν η κόρη της χρειάστηκε να νοσηλευτεί λόγω γαστρεντερίτιδας. Όπως εξήγησε, στη συνέχεια νόσησαν και η ίδια με τη μητέρα της, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν όλοι μαζί.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Νοσηλευτήκαμε. Έπαθε μία γαστρεντερίτιδα και το κράτησαν μέσα το παιδί. Το κακό είναι ότι κόλλησα κι εγώ και η μητέρα μου. Κολλήσαμε όλοι και ήταν απανωτά. Ευτυχώς είναι όλα περαστικά. Έχω την τύχη να έχω τη δυνατότητα να έχω μείνει με την κόρη μου. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ εύκολο πάντα. Έχω να βγω έξω δύο χρόνια. Δεν έχω νιώσει στενοχώρια που μπορεί να έχω αφήσει τον εαυτό μου πίσω για το παιδί, απλά έχω νιώσει πολύ έντονα ότι δεν έχω καμία σχέση με την Ελισάβετ που ήμουν πριν. Τώρα ζω κάτι άλλο και διαμορφώνομαι ξανά. Δεν έχω διαμορφωθεί εξ’ ολοκλήρου ακόμα».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης και στο πρόωρο τέλος του Survivor, μετά τον τραυματισμό του Σταύρος Φλώρος, εκφράζοντας την άποψη πως τα μέτρα ασφαλείας στο παιχνίδι δεν ήταν επαρκή.

Όπως είπε: «Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά αν αφήσουμε αυτό το κομμάτι έξω και μιλήσουμε για όλο αυτό που συνέβη πέραν του συναισθηματικού, εγώ απορώ πώς δεν είχει συμβεί όλο αυτό μέχρι τώρα. Κατά τη γνώμη μου, τα μέτρα εποπτείας που λαμβάνονταν ήταν ελλιπή. Δεν μετανιώνω που πήγα, γιατί δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τα πάντα. Από την άλλη, ένιωσα πραγματικά ότι από το λίγο που έκατσα έφτασα το σώμα μου σε όριο».

Τέλος, η Ελισάβετ Σπανού αποκάλυψε ότι θα την ενδιέφερε μια τηλεοπτική συνεργασία σε πάνελ εκπομπής, εφόσον προέκυπτε η κατάλληλη πρόταση.

«Θα με έβλεπα σε κάποιο πάνελ τη δεδομένη στιγμή. Δεν μου έχει γίνει κάποια πρόταση. Αν μου γινόταν, θα το αξιολογούσα, γιατί η τηλεόραση είναι κάτι που μου αρέσει και η επικοινωνία είναι κάτι που μου αρέσει», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν φοβάται μήπως αισθανθεί τύψεις αφήνοντας το παιδί της για να εργαστεί, απάντησε: «Θέλω να το διαχωρίσω και πρέπει. Είμαι η μαμά της, είμαι πολύ χαρούμενη, μακάρι να είχα κι άλλα παιδιά, αλλά είμαι και η Ελισάβετ».