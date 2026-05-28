Η Μαίρη Συνατσάκη μίλησε ανοιχτά για τα σχόλια που δέχεται σχετικά με τα μαλλιά της κόρης της, εξηγώντας πως δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να πιέζεται ένα παιδί γύρω από την εικόνα ή την ανάπτυξή του.

Η YouTuber ανέβασε την Τετάρτη 27 Μαΐου νέο βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, όπου απάντησε σε ερωτήσεις των ακολούθων της. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και μία που αφορούσε την 3,5 ετών κόρη της, Ολίβια, και το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν έχει κουρέψει ποτέ την κόρη της και ότι αφήνει τα μαλλιά της να αναπτυχθούν φυσικά, χωρίς παρεμβάσεις. Μάλιστα, ανέφερε πως το τελευταίο διάστημα η μικρή έχει αρχίσει και η ίδια να ζητά πιο μακριά μαλλιά.

Όπως είπε: «Δεν έχει μικρά μαλλιά. Δεν της τα κόβω. Τα μαλλιά της Ολίβιας έχουν πάρει τον χρόνο τους για να βρεθούν σε όποιο μήκος θέλουν και θα συνεχίσουν να παίρνουν τον χρόνο τους. Πρέπει να την κουρέψω; Οι μισοί μου λένε κούρεψε την για να πάρουν φόρα και άλλοι μισοί ότι αυτός είναι ένας τεράστιος μύθος. Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν να είναι. Τ

ώρα έχει αρχίσει και μου το ζητάει και της απαντάω ότι κάθε μέρα που ξυπνάει έχει και πιο μακριά μαλλιά και αυτό είναι αλήθεια. Δεν της λέω κανένα ψέμα. Εγώ φταίω που δεν μακραίνουν επειδή δεν την έχω κουρέψει;».