Νέα νομική περιπέτεια αντιμετωπίζει η εταιρεία Beast Industries, που ίδρυσε ο δημοφιλής YouTuber MrBeast, μετά από αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Καρολίνας. Πρώην εργαζόμενη κατηγορεί την εταιρεία για σεξουαλική παρενόχληση, διακρίσεις λόγω φύλου και αντίποινα, υποστηρίζοντας ότι η εργασιακή της εμπειρία χαρακτηρίστηκε από τοξική κουλτούρα και άνιση μεταχείριση.

Σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε επανειλημμένη παρενόχληση από τον τότε CEO James Warren, ενώ μετά την καταγγελία της υπέστη υποβιβασμό και τελικά απολύθηκε. Στην αγωγή περιγράφονται επίσης περιστατικά προσβλητικής συμπεριφοράς και ανοχής σε ανάρμοστα σχόλια, που –όπως ισχυρίζεται– ενθαρρύνονταν από την εσωτερική κουλτούρα της εταιρείας.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την έκβασή της να αναμένεται μετά την εξέταση των στοιχείων και των δύο πλευρών.

Ex-Employee Alleges She Faced Sexual Harassment at MrBeast’s Company, Calls It Toxic Work Environment: Lawsuit https://t.co/yw8CRrlQ7j April 22, 2026

Η απάντηση της Beast Industries

Η Beast Industries απορρίπτει πλήρως τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ψευδείς και κατασκευασμένους ισχυρισμούς που έχουν στόχο τη δημοσιότητα και οικονομική αποζημίωση. Εκπρόσωπος της εταιρείας υποστηρίζει ότι υπάρχουν εκτενή αποδεικτικά στοιχεία, όπως εταιρικά μηνύματα, έγγραφα και μαρτυρίες εργαζομένων, τα οποία – όπως αναφέρει – αντικρούουν τους ισχυρισμούς της ενάγουσας.

Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η αποχώρηση της Μαυρομάτης δεν σχετίζεται με αντίποινα, αλλά με αναδιοργάνωση της δομής και κατάργηση θέσης στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών. Όπως αναφέρεται, η θέση της κρίθηκε περιττή μετά από εσωτερική αναδιάρθρωση.

(Με πληροφορίες από People)