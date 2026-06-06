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Ο γνωστός YouTuber Τζέσε Ριτζγουέι αποκάλυψε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Άσλεϊ, πήραν μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση μετά τη διάγνωση που έδειξε ότι το έμβρυο είχε σύνδρομο Down. Η ανακοίνωση, την οποία μοιράστηκε με εκατομμύρια ακολούθους του, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον ίδιο να επιστρέφει δημόσια για να μιλήσει για το κύμα επικρίσεων που δέχθηκε.

Ο Ριτζγουέι, που διαθέτει περισσότερους από 4 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, είχε προηγουμένως εκφράσει τη χαρά του για την εγκυμοσύνη της συζύγου του. Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει τον Μάιο, είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για το γεγονός ότι το ζευγάρι περίμενε παιδί, εξηγώντας ότι η εγκυμοσύνη ήταν αποτέλεσμα κοινής επιθυμίας τους να δημιουργήσουν οικογένεια.

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Λίγες εβδομάδες αργότερα, η οικογένεια ανακοίνωσε ότι η κύηση δεν θα συνεχιζόταν λόγω της διάγνωσης της Τρισωμίας 21. Ο YouTuber περιέγραψε την κατάσταση ως μια από τις πιο δύσκολες εμπειρίες που είχαν αντιμετωπίσει και τόνισε ότι η σύζυγός του βίωσε ιδιαίτερα έντονα τη συναισθηματική πίεση.

Η δημοσιοποίηση της απόφασης όμως προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ ορισμένα σχόλια πέρασαν σε ακραίο επίπεδο, με χαρακτηρισμούς, προσωπικές επιθέσεις και απειλές. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είχε ξαναδεί τόσο έντονη αντίδραση απέναντι σε δύο ανθρώπους που προσπαθούσαν να διαχειριστούν μια οδυνηρή κατάσταση.

Σε ανάρτησή του, ο Ριτζγουέι υποστήριξε ότι εκείνος και η Άσλεϊ δέχθηκαν βαριές προσβολές, ακόμη και απειλές, ενώ κάποιοι χρησιμοποίησαν θρησκευτικές αναφορές για να τους επιτεθούν. Παράλληλα, τόνισε ότι αρκετοί άνθρωποι εξέφρασαν απόψεις για το τι θα έκαναν στη θέση τους, χωρίς απαραίτητα να έχουν βιώσει παρόμοια εμπειρία.

Ο YouTuber απάντησε ότι σέβεται όσους επιλέγουν διαφορετικό δρόμο και αναγνώρισε πως υπήρξαν και πολλοί άνθρωποι που τους έστειλαν μηνύματα στήριξης. Όπως ανέφερε, μέσα στην ένταση της δημόσιας αντιπαράθεσης υπήρχαν και φωνές κατανόησης που στάθηκαν δίπλα στο ζευγάρι.

Η υπόθεση άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από τις προσωπικές αποφάσεις, τα όρια της δημόσιας κριτικής και τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να μετατρέψουν μια ιδιωτική στιγμή σε παγκόσμια αντιπαράθεση.