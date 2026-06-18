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Μπορεί κάποιοι πετυχημένοι καλλιτέχνες όπως ο Akylas και η Κατερίνα Λιόλιου να κέρδισαν περισσότερο χειροκρότημα στα φετινά μουσικά βραβεία του MAD TV, αυτός όμως που αποθεώθηκε κυριολεκτικά από το πολύ νεανικό κοινό που κατακλύζει κάθε χρόνο το γήπεδο Tae Kwo Do, ήταν ο youtuber Manos ή Γιώργος Μανωλόπουλος, όπως είναι το κανονικό όνομα του 28χρονου που παρακολουθούν φανατικά οι περισσότεροι έφηβοι.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Manos τραγούδησε στη σκηνή των MAD την επιτυχία του Baby (σε νέα εκτέλεση-ντουέτο με τη Lila), αφού πλέον δηλώνει και τραγουδιστής φτάνοντας στην 1η θέση του Spotify Greece.

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Ο Manos ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς περιεχομένου στο ελληνικό YouTube, κατάφερε να μετατρέψει την πλατφόρμα σε έναν χώρο αυθεντικής επικοινωνίας, κερδίζοντας μια πολυπληθή κοινότητα πιστών ακολούθων.

Το φαινόμενο της επιτυχίας του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την καθημερινότητα, συνδυάζοντας το χιούμορ με έναν λόγο που χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και μια αίσθηση «παρέας». Σε μια εποχή όπου το ψηφιακό περιεχόμενο συχνά υποκύπτει στον πειρασμό της επιτηδευμένης παραγωγής, ο Μάνος κατάφερε να διαφοροποιηθεί διατηρώντας μια φρέσκια και άμεση εικόνα, που κάνει τον θεατή να ταυτίζεται με τις εμπειρίες και τις απόψεις του.

Πέρα από τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα των βίντεό του, ο Manos έχει καταφέρει να χτίσει ένα ισχυρό προσωπικό brand, με πολύ ισχυρές εμπορικές συνεργασίες, εξελίσσοντας τον ρόλο του από έναν απλό vlogger σε μια σταθερή αναφορά για τη νεότερη γενιά που καταναλώνει ψηφιακό υλικό. Η ικανότητά του να εναλλάσσει θεματολογίες, από lifestyle στιγμιότυπα μέχρι πιο κοινωνικά ή προσωπικά σχόλια, του επιτρέπει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού του, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της δημόσιας έκθεσης και της ιδιωτικότητας.

Manos: «Ήμουν πάντα ένας απλός τύπος»

«Ξεκίνησα τα βίντεο το 2012» λέει ο Manos σε συνέντευξή του στη Lifo. «Και 14 χρόνια μετά, παιδιά που τότε με έβλεπαν, τώρα είναι ενήλικες, 25+ χρονών, έχουν μεγαλώσει πια, αλλά συνεχίζουν να με βλέπουν. Γι’ αυτό θα δεις συχνά τα views στα βίντεο μου να είναι πολύ παραπάνω από τους subscribers, γιατί υπάρχει αυτό το κοινό που με ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια».

Πώς εξηγεί ο ίδιος τη σαρωτική επιτυχία του: «Πιστεύω ότι ο κόσμος συνδέθηκε μαζί μου γιατί δεν προσπάθησα ποτέ να δείξω κάτι παραπάνω από αυτό που είμαι. Ήμουν πάντα ένας απλός καθημερινός τύπος, χωρίς πολλά φίλτρα, χωρίς δήθεν συμπεριφορά. Σαν τον φίλο που θα κάτσεις μαζί του να πιείτε καφέ να πείτε τα νέα σας, τις βλακείες σας, τα σοβαρά σας. Δεν θέλω να το γενικεύω, αλλά στο YouTube πολλές φορές βλέπεις κόσμο που προσπαθεί να δείξει μια πιο “τέλεια” ζωή, τα ταξίδια, τα ακριβά πράγματα, ρούχα, τα αυτοκίνητα, τα fancy μέρη. Εγώ δεν ήμουν ποτέ αυτό».