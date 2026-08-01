Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 37χρονη οδοντίατρος Καρίνα Σούλιακ, η οποία εργάζεται σήμερα στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, υπήρξε η τελευταία σύντροφος του Τζέφρι Επστάιν.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2011, με τον Επστάιν να χρηματοδοτεί τις σπουδές της και να ενισχύει οικονομικά την οικογένειά της στη Λευκορωσία.

Η σχέση τους περιλάμβανε συχνά ταξίδια και πολυτελή διαβίωση, ενώ ο Επστάιν φέρεται να διευκόλυνε την παραμονή της στις ΗΠΑ μέσω ενός εικονικού γάμου.

Παρά τον θάνατο του επιχειρηματία το 2019, η Σούλιακ παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω των νέων αποκαλύψεων από τους δικαστικούς φακέλους.

Σήμερα, η ίδια περιλαμβάνεται στους κληρονόμους της περιουσίας του Επστάιν, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσει μια ήσυχη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για τους περισσότερους κατοίκους του νησιού Σεν Τόμας, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, είναι απλώς μια νεαρή οδοντίατρος που πηγαίνει καθημερινά στη δουλειά της. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η 37χρονη Καρίνα Σούλιακ υπήρξε η τελευταία σύντροφος του Τζέφρι Επστάιν, του ανθρώπου που βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρόνια μετά τον θάνατό του, η ζωή της παραμένει συνδεδεμένη με το όνομά του, ενώ νέα στοιχεία από τους περίφημους «Φακέλους Επστάιν» φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη σχέση τους.

Η Σούλιακ, η οποία κατάγεται από τη Λευκορωσία, εργάζεται πλέον ως οδοντίατρος στο νησί, επιλέγοντας μια ήσυχη καθημερινότητα μακριά από τη δημοσιότητα. Ωστόσο, η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων δικαστικών εγγράφων και προσωπικής αλληλογραφίας επανέφερε στο προσκήνιο την ιστορία της γνωριμίας της με τον Επστάιν, αλλά και τον ρόλο που είχε στη ζωή του μέχρι τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η σχέση τους ξεκίνησε το 2011, όταν η Καρίνα ήταν μόλις 21 ετών. Είχε μετακομίσει πρόσφατα στη Νέα Υόρκη με φοιτητική βίζα και εργαζόταν ως βοηθός οδοντιάτρου με χαμηλό ωρομίσθιο, προσπαθώντας παράλληλα να ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Οδοντιατρική.

Η γνωριμία της με τον Επστάιν έγινε μέσω μιας κοινής γνωστής από τη Σιβηρία, η οποία έδειξε στον επιχειρηματία φωτογραφία της νεαρής γυναίκας και κανόνισε την πρώτη τους συνάντηση στην έπαυλή του στο Μανχάταν. Ο Επστάιν φέρεται να εντυπωσιάστηκε αμέσως από την εμφάνισή της και ξεκίνησε να την προσεγγίζει σταδιακά, χωρίς να την πιέζει στις πρώτες επαφές τους.

Από την πρώτη στιγμή έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σπουδές της, προσφέροντας να τη βοηθήσει οικονομικά ώστε να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της. Η Σούλιακ εμφανίστηκε αρχικά επιφυλακτική, καθώς γνώριζε ήδη τις ποινικές υποθέσεις που είχαν απασχολήσει τον Επστάιν στη Φλόριντα. Σε ένα από τα email που αποκαλύφθηκαν, του εξηγούσε ότι δυσκολευόταν να αποδεχθεί τη βοήθειά του εξαιτίας όσων είχαν δημοσιευθεί για το παρελθόν του.

Παρά τις αρχικές της επιφυλάξεις, η σχέση τους εξελίχθηκε. Ο Επστάιν την προσκαλούσε σε θεατρικές παραστάσεις, πολυτελή δείπνα και ταξίδια, ενώ σύντομα την ενέταξε στον στενό προσωπικό του κύκλο. Τα ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και οι διακοπές στο ιδιωτικό του νησί έγιναν μέρος της καθημερινότητάς τους.

Οι «Φάκελοι Επστάιν» περιλαμβάνουν χιλιάδες προσωπικά emails ανάμεσα στους δύο, τα οποία αποτυπώνουν μια σχέση με έντονες διακυμάνσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δυο τους είχαν συχνούς καβγάδες, ενώ η Καρίνα εξέφραζε επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά της για τις σχέσεις που διατηρούσε ο Επστάιν με άλλες νεαρές γυναίκες. Παρότι γνώριζε ότι εκείνος συνέχιζε να συναναστρέφεται πολλές γυναίκες, φέρεται να του είχε ζητήσει να μην την εμπλέκει στις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Advertisement

Παράλληλα, ο Επστάιν φρόντισε να ενισχύσει την επαγγελματική της πορεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, κατέβαλε τα δίδακτρα για τις σπουδές της στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ενώ είχε προηγηθεί δωρεά ύψους 210.000 δολαρίων προς το πανεπιστήμιο. Επιπλέον, της αγόρασε διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και παρείχε οικονομική βοήθεια και στους γονείς της στη Λευκορωσία.

Σε ένα από τα emails που αντάλλαξαν το 2012, η Σούλιακ τον ευχαριστούσε για όσα είχε κάνει για την ίδια και την οικογένειά της, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον άνθρωπο που της είχε προσφέρει μια νέα ζωή.

Ένα ακόμη στοιχείο που προκάλεσε αίσθηση αφορά τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίστηκε η παραμονή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν η φοιτητική της βίζα έληξε, ο Επστάιν φέρεται να οργάνωσε τον γάμο της με μία γυναίκα που ανήκε στον στενό επαγγελματικό του κύκλο, αξιοποιώντας τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης για τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Ο γάμος αυτός της επέτρεψε να αποκτήσει άδεια μόνιμης παραμονής στις ΗΠΑ. Οι δύο γυναίκες χώρισαν περίπου έναν χρόνο αργότερα, όμως η Σούλιακ είχε ήδη αποκτήσει την πολυπόθητη «πράσινη κάρτα».

Advertisement

Τα τελευταία χρόνια πριν από τη σύλληψη του Επστάιν, το ζευγάρι συνέχισε να ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό. Το καλοκαίρι του 2019 βρέθηκαν μαζί στη Γαλλία, όμως λίγες ημέρες αργότερα οι δρόμοι τους χώρισαν προσωρινά. Ο Επστάιν επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνελήφθη από πράκτορες του FBI αμέσως μετά την προσγείωση του ιδιωτικού του αεροσκάφους στο Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία των δύο πραγματοποιήθηκε στις 9 Αυγούστου 2019. Η συνομιλία τους διήρκεσε περίπου 20 λεπτά. Ο Επστάιν φέρεται να της είπε ότι η δικαστική του περιπέτεια θα διαρκούσε περισσότερο απ’ όσο περίμενε, τη συμβούλεψε να απομακρυνθεί από την κατοικία του στο Μανχάταν και να παραμείνει δυνατή. Το επόμενο πρωί βρέθηκε νεκρός στο κελί του, με τις Αρχές να αποδίδουν τον θάνατό του σε αυτοκτονία.

Σήμερα, η Καρίνα Σούλιακ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές κληρονόμους της περιουσίας του Επστάιν, αν και μεγάλο μέρος των χρημάτων του διατέθηκε για την αποζημίωση των θυμάτων του. Παραμένει ασαφές ποιο θα είναι το τελικό ποσό που θα λάβει, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να αποκτήσει και το μονόπετρο δαχτυλίδι με διαμάντι 33 καρατίων που ο Επστάιν είχε αγοράσει με σκοπό να της κάνει πρόταση γάμου.

Advertisement

Παρά την προσπάθειά της να αφήσει πίσω το παρελθόν και να συνεχίσει τη ζωή της μακριά από τη δημοσιότητα, το όνομά της εξακολουθεί να συνδέεται με μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες των τελευταίων δεκαετιών, καθώς κάθε νέα αποκάλυψη γύρω από την υπόθεση Επστάιν στρέφει ξανά τα βλέμματα στη γυναίκα που υπήρξε η τελευταία σύντροφός του.

Με πληροφορίες από DailyBeast / Thetimes / NYpost

Advertisement