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Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ συγκαταλέγονται στα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της διεθνούς showbiz, με κάθε δημόσια εμφάνισή τους να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού από τα μέσα ενημέρωσης και τους θαυμαστές τους. Από τις ενδυματολογικές τους επιλογές μέχρι τους προορισμούς των διακοπών τους, το ενδιαφέρον γύρω από το ζευγάρι παραμένει αμείωτο.

Τις τελευταίες ημέρες οι δυο τους βρέθηκαν στην Ελλάδα, επιλέγοντας γνωστό πολυτελές θέρετρο στην Πελοπόννησο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Εκεί πέρασαν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποιώντας και σύντομες εξορμήσεις σε κοντινούς προορισμούς, όπως οι Σπέτσες.

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Σε αντίθεση με άλλες φορές, ο Τζάστιν και η Χέιλι απέφυγαν να αποκαλύψουν την τοποθεσία τους μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, πιθανότατα για να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους. Ωστόσο, αργά το βράδυ της Τετάρτης, η Χέιλι δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από το «δεύτερο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών» τους, χωρίς να αποκαλύψει πού είχαν τραβηχτεί.

Παρά τη διακριτικότητά της, αρκετοί χρήστες αναγνώρισαν το σημείο όπου φωτογραφήθηκε το μοντέλο. Πρόκειται για παραλία στο Κρανίδι Αργολίδας, κοντά στο Πόρτο Χέλι, μια περιοχή που ξεχωρίζει για τη φυσική ομορφιά και τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματά της.