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Οι σημειώσεις περιγράφουν ενεργή συμμετοχή του στην επιβολή περιοριστικών μέτρων και κλεισίματος σχολείων, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με προγενέστερες δημόσιες δηλώσεις του.

Ο Φάουτσι φέρεται να επηρέασε αποφάσεις τοπικών αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη και την Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας παράλληλα την παράταση των περιορισμών σε συζητήσεις με την κυβέρνηση.

Σε μεταγενέστερες δηλώσεις του, ο πρώην διευθυντής του NIAID είχε αρνηθεί επανειλημμένα ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιβολή lockdown ή στο κλείσιμο των σχολείων.

Οι αποκαλύψεις αυτές προκαλούν συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι καταγραφές του ημερολογίου διαφοροποιούνται σημαντικά από τις επίσημες τοποθετήσεις του τα τελευταία χρόνια.

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Ο Δρ. Άντονι Φάουτσι βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από το προσωπικό του ημερολόγιο, τα οποία εγείρουν νέα ερωτήματα για τον ρόλο που διαδραμάτισε στη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι σημειώσεις του περιγράφουν ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για περιοριστικά μέτρα, γεγονός που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του τα επόμενα χρόνια, όταν αρνούνταν ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην επιβολή lockdown ή στο κλείσιμο σχολείων.

Ο Φάουτσι, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) και ένας από τους βασικούς επιστημονικούς συμβούλους της αμερικανικής κυβέρνησης, είχε επανειλημμένα υποστηρίξει ότι δεν ήταν εκείνος που πρότεινε ή επέβαλε περιοριστικά μέτρα. Ωστόσο, αποσπάσματα από το προσωπικό του ημερολόγιο του 2020 παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα.

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Στις 15 Μαρτίου 2020, ο Φάουτσι φέρεται να σημείωσε με κόκκινα γράμματα τη φράση «ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ!» και να αναφέρθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τότε δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάσιο. Σύμφωνα με τις σημειώσεις, ανέφερε ότι τον «έπεισε», μέσα από τη μεταξύ τους συνομιλία αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις του, να προχωρήσει στο κλείσιμο των σχολείων της πόλης.

«Είχε ήδη αποφασίσει με βάση όσα έλεγα στην τηλεόραση», φέρεται να έγραψε ο Φάουτσι, περιγράφοντας παράλληλα αντίστοιχη επικοινωνία με την Ανν Ο’Λίρι, συνεργάτιδα του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ. Σύμφωνα με τις ίδιες σημειώσεις, οι τηλεοπτικές εμφανίσεις του επηρέασαν επίσης την απόφαση της Καλιφόρνιας να κλείσει σχολεία, μπαρ και εστιατόρια.

Οι συγκεκριμένες αναφορές έρχονται σε αντίθεση με όσα είχε δηλώσει τα επόμενα χρόνια. Σε συνέντευξή του στο ABC News τον Οκτώβριο του 2022 είχε απορρίψει τις κατηγορίες ότι ευθυνόταν για το κλείσιμο των σχολείων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πάντα επιστρέφουν και λένε: “Ο Φάουτσι ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο των σχολείων”. Δεν είχα καμία σχέση». Την ίδια χρονιά, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Hill, είχε υποστηρίξει ότι δεν συνέστησε κανένα μέτρο περιορισμού, ενώ την ίδια θέση επανέλαβε και κατά την κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Ιανουάριο του 2024, υποστηρίζοντας ότι είχε μετατραπεί σε πολιτικό στόχο για αποφάσεις που δεν είχε λάβει.

Στα αποσπάσματα του ημερολογίου περιλαμβάνονται ακόμη αναφορές σε συζητήσεις για το κλείσιμο επιχειρήσεων και την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών. Στην ίδια καταχώριση της 15ης Μαρτίου 2020, ο Φάουτσι φέρεται να σημείωσε ότι συνέστησε στον Μπιλ ντε Μπλάσιο να κλείσει τα μπαρ και τα εστιατόρια της Νέας Υόρκης. Πέντε ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τις σημειώσεις, έγραψε ότι συμβούλεψε τον δήμαρχο να προχωρήσει ακόμη και σε καραντίνα ολόκληρης της πόλης, παρά τις αντιδράσεις του τότε κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.

Σε καταχώριση της 29ης Μαρτίου 2020, ο Φάουτσι περιγράφει συνάντηση με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία, όπως αναφέρει, επιχείρησε να τον πείσει να παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα αντί να τα τερματίσει πρόωρα. Στις σημειώσεις του χαρακτήρισε θετικό το αποτέλεσμα της συνάντησης, γράφοντας ότι ο πρόεδρος συμφώνησε στην παράταση των μέτρων.

Το ημερολόγιο περιλαμβάνει και μεταγενέστερη καταχώριση, στις 28 Νοεμβρίου 2020, σχετικά με επικοινωνία του Φάουτσι με τον Μαρκ Γκάλι, αξιωματούχο υγείας της περιοχής του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με όσα φέρεται να έγραψε, ο Γκάλι ζήτησε τη στήριξή του για την επιβολή lockdown τριών εβδομάδων, εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων και της πίεσης στα νοσοκομεία. «Συμφώνησα να τον υποστηρίξω», αναφέρεται στις σημειώσεις, παρά το γεγονός ότι αργότερα ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν είχε προτείνει lockdown.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2020 ο Φάουτσι είχε δηλώσει στο CBS News πως είχε εισηγηθεί στον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στο κλείσιμο της χώρας όταν διαπιστώθηκε ευρεία κοινοτική μετάδοση του κορωνοϊού. «Πρότεινα στον πρόεδρο να κλείσουμε τη χώρα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.