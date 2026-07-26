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Η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε ακόμη μία περίπτωση ψεύτικου περιεχομένου που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η παρουσιάστρια ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι κυκλοφορεί ένα παραποιημένο βίντεο, το οποίο τη δείχνει δήθεν να συλλαμβάνεται σε δικαστήριο.

Η ίδια ανάρτησε το επίμαχο υλικό στο Facebook και ξεκαθάρισε πως πρόκειται για κατασκευασμένο βίντεο χωρίς καμία σχέση με την πραγματικότητα.

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Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε το βίντεο κακής ποιότητας προϊόν AI και ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Παράλληλα, προειδοποίησε το κοινό να είναι επιφυλακτικό, καθώς αυξάνονται οι περιπτώσεις όπου άγνωστες σελίδες χρησιμοποιούν παράνομα εικόνες γνωστών προσώπων για να παραπλανήσουν τους χρήστες.

Η ανάρτησή της

Στην ανάρτησή της στο Facebook έγραψε: «Δεν έχω δει πιο κακό AI 😂😂😂 πάντως έχετε το νου σας γενικά. Εγώ θα κάνω ό,τι πρέπει νομικά αλλά υπάρχουν άπειρες σελίδες που χρησιμοποιούν γνωστά άτομα για να τρώνε λεφτά!»