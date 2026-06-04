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Ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνει στο φως τη δράση του ανθρώπου που φέρεται να βρισκόταν πίσω από μία από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες deepfake πορνογραφικού περιεχομένου παγκοσμίως, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για έναν 36χρονο φαρμακοποιό και πατέρα από το Τορόντο.

Ο Ντέιβιντ Ντο παρουσιαζόταν στην καθημερινότητά του ως ένας υποδειγματικός οικογενειάρχης και ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την πολυετή έρευνα της βραβευμένης δημοσιογράφου τεχνολογίας Λόρι Σιγκάλ, ζούσε παράλληλα μια δεύτερη, σκοτεινή ζωή στον ψηφιακό κόσμο.

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Η έρευνα, που παρουσιάζεται σε ντοκιμαντέρ με τη συμμετοχή της Πάρις Χίλτον, υποστηρίζει ότι ο Ντο διαχειριζόταν την πλατφόρμα «Mr. Deepfakes», έναν ιστότοπο όπου χρήστες μπορούσαν να δημιουργούν και να διαμοιράζονται ψεύτικα πορνογραφικά βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς τη συγκατάθεση των προσώπων που απεικονίζονταν.

Η ιστοσελίδα αξιοποιούσε φωτογραφίες διασημοτήτων αλλά και απλών ανθρώπων που αντλούνταν από το διαδίκτυο, επιτρέποντας τη δημιουργία εξαιρετικά ρεαλιστικών βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο. Στο απόγειό της φέρεται να προσέλκυε περισσότερους από 17 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μήνα, λειτουργώντας επί χρόνια σε μια γκρίζα νομική ζώνη και αφήνοντας πίσω της χιλιάδες θύματα.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας

Η Σιγκάλ δήλωσε πως το μεγαλύτερο σοκ δεν ήταν η ύπαρξη της πλατφόρμας, αλλά η πραγματική ταυτότητα του ανθρώπου που βρισκόταν πίσω από αυτήν.

«Στην καθημερινότητά του κανείς δεν είχε να πει κάτι αρνητικό γι’ αυτόν. Εργαζόταν ως φαρμακοποιός και είχε ακόμη και δημόσιες αναρτήσεις από την περίοδο της πανδημίας, όπου παρουσιαζόταν να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σύστημα υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν η δημοσιογράφος τον εντόπισε και επιχείρησε να τον φέρει αντιμέτωπο με τα ευρήματα της έρευνας, περιγράφει έναν άνθρωπο που δεν έδειξε καμία μεταμέλεια.

«Δεν έμοιαζε φοβισμένος. Αντίθετα, έδειχνε ενοχλημένος που τον βρήκαμε», δήλωσε.

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#OnlineSafety #DefianceAct #AI @parishilton PART 1: The most dangerous man on the internet could be hiding in plain sight. I’m teaming up with journalist @Laurie Segall to expose the disturbing reality of AI-generated deepfakes and why urgent change is needed now more than ever. 👊🏻⚠️ 1 in 8 teens report knowing someone targeted by deepfake p*rn. This issue is growing fast… and it could happen to anyone. 🥹 14-part series streaming TOMORROW MAY 27th on my TikTok channel 🔍 #Deepfake #ParisHilton @RAINN ♬ original sound – ParisHilton

Η μαρτυρία της Πάρις Χίλτον

Η Πάρις Χίλτον συμμετείχε ενεργά στην έρευνα και στην προώθηση του ντοκιμαντέρ, εξηγώντας ότι το θέμα την αγγίζει προσωπικά.

Η ίδια έχει υπάρξει επανειλημμένα στόχος deepfake περιεχομένου, ενώ υποστηρίζει ότι στο διαδίκτυο κυκλοφορούν περισσότερες από 100.000 παραποιημένες εικόνες και βίντεο που χρησιμοποιούν το πρόσωπό της.

«Δεν υπήρχαν νόμοι που να με προστατεύουν. Αν μπορώ να συμβάλω ώστε άλλες γυναίκες να μην βιώσουν αυτό που έζησα εγώ, τότε αξίζει κάθε προσπάθεια», ανέφερε.

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Περιγράφοντας την εμπειρία της, η Χίλτον δήλωσε πως ένιωσε σαν να υπέστη «ψηφιακό βιασμό», καθώς προσωπικό υλικό της διαδόθηκε χωρίς τη συναίνεσή της σε νεαρή ηλικία.

Θύματα πέρα από τις διασημότητες

Η έρευνα ανέδειξε επίσης μια λιγότερο γνωστή πτυχή του προβλήματος: ότι τα θύματα δεν είναι μόνο δημόσια πρόσωπα.

Δεκάδες γυναίκες κατήγγειλαν πως ανακάλυψαν τυχαία στο διαδίκτυο ψεύτικα πορνογραφικά βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με τη χρήση των φωτογραφιών τους.

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Ανάμεσά τους ήταν η Τζόαν Τσου από το Λος Άντζελες, η οποία δήλωσε ότι αισθάνθηκε να χάνει τον έλεγχο της ίδιας της ταυτότητάς της όταν διαπίστωσε ότι το πρόσωπό της χρησιμοποιούνταν σε υλικό που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Ανάλογη ήταν και η εμπειρία της Μόλι Κέλι, η οποία πληροφορήθηκε ότι γνωστό πρόσωπο από τον κοινωνικό της κύκλο φέρεται να είχε δημιουργήσει deepfake περιεχόμενο με πρωταγωνίστρια την ίδια.

Η έρευνα που οδήγησε στον εντοπισμό του

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του φερόμενου διαχειριστή προέκυψε έπειτα από συνεργασία της Σιγκάλ με ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια και ερευνητές από την Ολλανδία.

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Χρησιμοποιώντας τεχνικές ανοιχτών πηγών πληροφοριών (OSINT), οι ερευνητές συνέδεσαν ψηφιακά ίχνη, ονόματα χρηστών, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και παλαιότερες διαδικτυακές αναρτήσεις, καταλήγοντας στον Καναδό φαρμακοποιό.

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Σύμφωνα με τους ειδικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν συνέκλιναν σε μεγάλο βαθμό προς τον ίδιο άνθρωπο, παρέχοντας πολλαπλές ανεξάρτητες ενδείξεις για την ταυτοποίησή του.

#OnlineSafety #DefianceAct #AI @parishilton PART 1: The most dangerous man on the internet could be hiding in plain sight. I’m teaming up with journalist @Laurie Segall to expose the disturbing reality of AI-generated deepfakes and why urgent change is needed now more than ever. 👊🏻⚠️ 1 in 8 teens report knowing someone targeted by deepfake p*rn. This issue is growing fast… and it could happen to anyone. 🥹 14-part series streaming TOMORROW MAY 27th on my TikTok channel 🔍 #Deepfake #ParisHilton @RAINN ♬ original sound – ParisHilton

Το τέλος του «Mr. Deepfakes»

Η πλατφόρμα «Mr. Deepfakes» έκλεισε το 2025, ύστερα από επτά χρόνια λειτουργίας και δισεκατομμύρια προβολές περιεχομένου.

Από τότε, η Πάρις Χίλτον έχει εντείνει τις πρωτοβουλίες της υπέρ της θέσπισης αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των θυμάτων ψηφιακής κακοποίησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

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Παρά τις αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ και το διεθνές ενδιαφέρον που προκάλεσε η υπόθεση, ο Ντέιβιντ Ντο δεν έχει απαντήσει δημοσίως στις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ εξακολουθεί να τηρεί σιγή απέναντι στα ευρήματα της έρευνας.