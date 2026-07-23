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Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος επιστρέφει στο πάνελ της εκπομπής μετά από εντατικές συζητήσεις και προσωπικές πιέσεις του παρουσιαστή.

Η Νόρα Καούρη παραιτήθηκε από το MEGA και εντάσσεται στο δυναμικό του ΑΝΤ1, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από άτυπες συμφωνίες μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών.

Οι συνεργάτες Φωτεινή Πετρογιάννη και Τάσος Τεργιάκης παραμένουν στην εκπομπή, παρά τις περικοπές που επιβλήθηκαν στις αμοιβές τους.

Ο Πάνος Κατσαρίδης απομακρύνθηκε από την εκπομπή και ακύρωσε τις προγραμματισμένες κοινές διακοπές του με τον Γιώργο Λιάγκα στην Τήνο.

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Λίγο πριν ο Γιώργος Λιάγκας ολοκληρώσει τις διακοπές του στις Κυκλάδες με τους γιους του και συνεχίσει τις αποδράσεις του με τη σύντροφό του Μαρία Αντωνά, ολοκληρώθηκαν στις αρχές τις εβδομάδας οι διαπραγματεύσεις με τα νέα πρόσωπα που ο ίδιος ήθελε διακαώς να βρεθούν στο πάνελ της εκπομπής του: Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 καλείται φέτος να κερδίσει το στοίχημα της τηλεθέασης απέναντι σε νέους αντιπάλους, όπως η Ζήνα Κουτσελίνη και η Σίσσυ Χρηστίδου, αλλά και παλιούς, όπως η νικήτρια της σεζόν, Κατερίνα Καινούργιου.

Ο άνθρωπος που ο Γιώργος Λιάγκας επιθυμούσε περισσότερο να γυρίσει στην εκπομπή, ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Η συμφωνία του τελευταίου να επιστρέψει στο ραδιόφωνο του Ομίλου ΑΝΤ1 μετά το, όχι πετυχημένο πείραμα του My Radio, φαίνεται πως διευκόλυνε τις διαπραγματεύσεις, που δεν ήταν όμως εύκολες, εξαιτίας των διαφορετικών οικονομικών δεδομένων που είχαν οι δύο πλευρές. Η συμφωνία έκλεισε οριστικά την περασμένη εβδομάδα μετά και από πιέσεις του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος, αν και βρίσκεται σε διακοπές, επικοινωνούσε καθημερινά με τους ανθρώπους του σταθμού.

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Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Γιώργος Λιάγκας είχε απαθανατιστεί σε ένα δείπνο «επανασύνδεσης» με τον παλιό του φίλο, Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Η Νόρα Καούρη αποχώρησε από το «Χαμογέλα και πάλι» με προορισμό το «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Πολλές διαβουλεύσεις έγιναν και για τη Νόρα Καούρη, ένα πρόσωπο που αναδείχτηκε και ξεχώρισε μέσα από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου τα Σαββατοκύριακα στο MEGA. Η Νόρα Καούρη παραιτήθηκε -όπως λέγεται για οικονομικούς, κυρίως, λόγους- από την εκπομπή πριν καν ανακοινωθεί επίσημα πως θα μετακομίσει στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού.

Η μετακίνησή στον ΑΝΤ1, δεν ήταν καθόλου εύκολη, και έφτασε πολύ κοντά στη ματαίωσή της, εξαιτίας της άτυπης «συμφωνίας των τεσσάρων»(MEGA, ALPHA, STAR, ANT1) να μην διεκδικεί ο ένας συνεργάτες του άλλου με σκοπό να ρίξουν τα κασέ των πρωταγωνιστών της πρωινής, κυρίως, ζώνης. Τελικά όμως η συμφωνία έκλεισε στις αρχές της εβδομάδας μετά από παρέμβαση υψηλόβαθμων στελεχών και έτσι η Νόρα Καούρη θα βρίσκεται πλέον απέναντι από την παλιά της ομάδα.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανάμεσα στους μόνιμους, πλέον, συνεργάτες του, Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Τάσο Τεργιάκη

Μετά τις αποχωρήσεις/απομακρύνσεις του Πάνου Κατσαρίδη, της Δέσποινας Καμπούρη και της Γιώτας Κηπουρού, ο Γιώργος Λιάγκας επέλεξε να συνεχίσει στον ΑΝΤ1 (εξάλλου και η ανανέωση του δικού του συμβολαίου μόνο απλή δεν ήταν) αρχικά με τον Τάσο Τεργιάκη και στη συνέχεια με τη Φωτεινή Πετρογιάννη. Όπως ακούστηκε στα γραφεία του ΑΝΤ1 και οι δύο συνεχίζουν κανονικά μεν αλλά με, καθόλου αμελητέες, περικοπές στις αμοιβές τους. Στην περίπτωση της Φωτεινής, η συνθήκη είναι λίγο πιο ευνοϊκή καθώς λαμβάνει ποσοστά από τις εμπορικές παρουσιάσεις που κάνει στην εκπομπή.

Ο Πάνος Κατσαρίδης και ο Γιώργος Λιάγκας με τον κοινό τους φίλο, Μάνο Ιωάννου.

Γιώργος Λιάγκας- Πάνος Κατσαρίδης: Οι κοινές διακοπές που δεν έγιναν ποτέ

Αν και ο Πάνος Κατσαρίδης δεν έκρυψε ποτέ την απογοήτευσή του για την απομάκρυνσή του από το «Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας είχε αποκαλύψει στο φινάλε της εκπομπής ότι θα τον φιλοξενούσε στην πολυτελή εξοχική του κατοικία στην Τήνο, αφού οι γιοι τους είναι καλοί φίλοι και συμμαθητές. Τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ, αφού ο πρώτος ακύρωσε τις κοινές τους διακοπές λέγοντας ότι δεν το επέτρεπαν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Πάντως οι δύο άντρες εξακολουθούν να διατηρούν επαφές- όχι όμως όπως πριν- και έχουν ανανεώσει το ραντεβού τους στα τέλη του καλοκαιριού.