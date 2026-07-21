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Σκηνές έκπληξης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στη Μύκονο, όταν ένας τουρίστας κυκλοφορούσε γυμνός σε κεντρικό σημείο του νησιού, προκαλώντας την αναστάτωση κατοίκων και επισκεπτών.

Ο άνδρας κατευθύνθηκε προς το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου στάθηκε γυμνός και πόζαρε, κοιτάζοντας προς τους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους περαστικούς.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου, οι οποίοι επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τουρίστας προέβαλε έντονη αντίσταση κατά τη σύλληψή του, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η συνδρομή τριών αστυνομικών, προκειμένου να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα.

Το ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα του MykonosLiveTV.