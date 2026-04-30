Ένα μεγάλο άγαλμα εμφανίστηκε στο κέντρο του Λονδίνου, το οποίο φαίνεται να φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη Banksy.

Το γλυπτό, το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή St James’s την Τετάρτη 29 Απριλίου, απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι να προχωρά μπροστά κατεβαίνοντας από ένα βάθρο, κρατώντας με το ένα χέρι μια σημαία που ταυτόχρονα καλύπτει και το πρόσωπό του.

Advertisement

Advertisement

Is this the latest Banksy?



Mystery statue has appeared overnight in Waterloo Place central London,



it shows a suited man marching straight off the end of a plinth while holding a flag that completely covers his face,



the base is inscribed with Banksy sparking huge speculation… pic.twitter.com/oJeeB06D7W — Grifty (@TheGriftReport) April 30, 2026

Βρίσκεται στην πλατεία Waterloo Place, πολύ κοντά στα αγάλματα του βασιλιά Εδουάρδου Ζ’, της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και στο Μνημείο του Πολέμου της Κριμαίας. Στη βάση του βάθρου έχει γραφτεί το όνομα «Banksy», γεγονός που έχει πυροδοτήσει εικασίες ότι ο καλλιτέχνης βρίσκεται πίσω από το έργο. Τελικά, ο ίδιος επιβεβαιώσε με ανάρτηση του ότι του ανήκει, λίγες ώρες αργότερα.

Ο Banksy, του οποίου η πραγματική ταυτότητα παραμένει επίσημα άγνωστη, έχει δημιουργήσει έργα που έχουν γίνει γνωστά σε όλο τον κόσμο, με τα πιο πρόσφατα να εμφανίζονται όλα στο Λονδίνο.

Τον Δεκέμβριο, ένα τοιχογραφία εμφανίστηκε στο Bayswater απεικονίζοντας δύο παιδιά ξαπλωμένα στο έδαφος, ενώ τον Σεπτέμβριο ο καλλιτέχνης είχε ισχυριστεί ότι δημιούργησε έργο στο συγκρότημα των Royal Courts of Justice, όπου απεικονιζόταν ένας διαδηλωτής πεσμένος στο έδαφος να κρατά ένα πλακάτ με αίματα, την ώρα που ένας δικαστής από πάνω του υψώνει ένα σφυρί.

Τα έργα του, που συνήθως δημιουργούνται σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες, ερμηνεύονται ευρέως ως πολιτικά σχόλια και συχνά απομακρύνονται λίγο μετά την εμφάνισή τους.

Με πληροφορίες από BBC