Το Walled Off Hotel του Banksy στη Βηθλεέμ, το οποίο έκλεισε μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα, άνοιξε ξανά, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του ARTnews.

Ο Βρετανός street artist εγκαινίασε τον ξενώνα το 2017, απέναντι ακριβώς από το τείχος της Δυτικής Όχθης. Σχεδόν κάθε παράθυρο βλέπει στον τσιμεντένιο τοίχο ύψους περίπου εννέα μέτρων, με συρματοπλέγματα στην κορυφή, ο οποίος στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου διαφημίζεται ως «η χειρότερη θέα στον κόσμο». Το ξενοδοχείο των εννέα δωματίων λειτουργεί ταυτόχρονα ως μουσείο, γκαλερί, βιβλιοπωλείο και κατάστημα με σπρέι για γκράφιτι, και σχεδιάστηκε τόσο ως τουριστικός προορισμός για τους επισκέπτες όσο και ως μια αιχμηρή υπενθύμιση προς το διεθνές κοινό για το τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο.

Η γκαλερί ως μία ζωντανή μαρτυρία ανθεκτικότητας

Ο Wisam Salsaa, διευθυντής του ξενώνα, δήλωσε στην εφημερίδα The Art Newspaper: «Το κλείσιμο του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της καταστροφικής επίθεσης στη Γάζα δεν ήταν μια εύκολη απόφαση αλλά τώρα ανοίγουμε ξανά τις πόρτες μας». «Μέσα από την γκαλερί του ξενοδοχείου και το εξαιρετικό έργο Παλαιστινίων καλλιτεχνών, στέκεται ως ζωντανή μαρτυρία ανθεκτικότητας και ακατάλυτου πνεύματος ενός λαού που αρνείται να εξαφανιστεί».

Περισσότερα από είκοσι αυθεντικά έργα του Banksy εκτίθενται στο συγκρότημα, το οποίο ίδρυσε και χρηματοδότησε ο Βρετανός καλλιτέχνης. «Οι ανοιχτές πόρτες μας είναι σύμβολο της δέσμευσής μας να μοιραστούμε ιστορίες που πρέπει να ακουστούν και να προσφέρουμε έναν χώρο όπου η τέχνη συνεχίζει να μιλά όταν τα λόγια δεν αρκούν», κατέληξε ο διευθυντής.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως μεταδίδει και το ARTnews, ότι εξαιτίας της εγγύτητας του ξενοδοχείου με το τείχος, κανείς δεν επιτρέπεται να μεταβεί στην πισίνα χωρίς άδεια από τον ισραηλινό στρατό.

Η δράση του καλλιτέχνη στη Λωρίδα της Γάζας και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ξεκίνησε πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια, με τη δημιουργία μιας σειράς τοιχογραφιών στην παλαιστινιακή πλευρά του τείχους της Δυτικής Όχθης το 2005. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν η πλέον εμβληματική σιλουέτα ενός νεαρού κοριτσιού το οποίο υψώνεται προς τον ουρανό κρατώντας ένα μπουκέτο με μπαλόνια.

Ο Banksy έχει δηλώσει ότι το τείχος μήκους περίπου 685 χιλιομέτρων, το οποίο τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισαν παράνομο το 2004, είναι κάτι που ουσιαστικά «μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου».

Με πληροφορίες από ARTnews, The Art Newspaper