To Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού εντάσσει στη συλλογή του 61 έργα του σπουδαίου Γάλλου καλλιτέχνη, Ανρί Ματίς, εκ των οποίων τα περισσότερα απεικονίζουν την κόρη του, Μαργκερίτ.

Μετά την έκθεση «Matisse and Marguerite: Through Her Father’s Eyes» -ένα εκτενές αφιέρωμα στη στενή σχέση του ζωγράφου με την αγαπημένη του κόρη-, το μουσείο βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, με δημοσιεύματα από ολόκληρο τον κόσμο να αναδεικνύουν το εγχείρημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ARTnews, με την ολοκλήρωση της έκθεσης το καλοκαίρι, η Barbara Dauphin Duthuit, σύζυγος του εγγονού του Ανρί Ματίς, αποφάσισε να δωρίσει στο μουσείο και τα 61 έργα τα οποία είχε δανείσει για την έκθεση. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται επτά πίνακες, καθώς και πλήθος σχεδίων, χαλκογραφιών, λιθογραφιών και εικονογραφημένων βιβλίων. Τα περισσότερα από αυτά απεικονίζουν την πρωτότοκη κόρη του καλλιτέχνη, η οποία πόζαρε συχνά για εκείνον, ενώ πολλά από αυτά παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη Γαλλία.

Όπως αναφέρει και το Art Newspaper, τα έργα καλύπτουν το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία της Μαργκερίτ έως το δημοφιλές έργο «Marguerite endormie» του 1920, όπου απεικονίζεται να αναρρώνει μετά από χρόνιο πόνο στον λάρυγγα, συνέπεια της διφθερίτιδας που είχε περάσει ως παιδί. Συνεχίζουν με πορτρέτα του 1945, λίγο μετά τη διαφυγή της λόγω της συμμετοχής της στη Γαλλική Αντίσταση, καθώς προηγουμένως είχε βασανιστεί από τη Γκεστάπο.

Παράλληλα, στην μόνιμη συλλογή του μουσείου εντάσσονται ορισμένα χαρακτικά και εικονογραφημένα βιβλία, τα οποία ο καλλιτέχνης αφιέρωσε στη Μαργκερίτ και θυμίζουν τη στενή συνεργασία της με τους τυπογράφους που δούλευαν με τον Ματίς. Ένα ακόμη σχέδιο απεικονίζει τον Claude Duthuit, σύζυγο της δωρήτριας και μοναχογιό της Μαργκερίτ και του συζύγου της, του κριτικού τέχνης Ζορζ Ντιτουί.

«Αυτή η εξαιρετικά γενναιόδωρη χειρονομία εκφράζει ένα βαθύ αίσθημα δέσμευσης εκ μέρους της κυρίας Duthuit, καθώς και την εμπιστοσύνη της προς το μουσείο, το οποίο ουσιαστικά γίνεται το νέο σπίτι της Μαργκερίτ για τις επόμενες δεκαετίες αλλά και για αιώνες», δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου, Φαμπρίς Εργκότ.

Η νέα αυτή δωρεά διευρύνει σημαντικά τη συλλογή έργων του Ματίς στο μουσείο, η οποία μέχρι σήμερα αριθμούσε μόλις είκοσι έργα.

Με πληροφορίες από ARTnews, The Art Newspaper





