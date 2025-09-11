Σπάνια σχέδια του Γάλλου ζωγράφου Ανρί Ματίς θα τεθούν σε πώληση από τον οίκο Christie’s στην Νέα Υόρκη, ενώ τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ μη κερδοσκοπικών οργανισμών τέχνης της πόλης. Η εκποίηση, με τίτλο «Henri Matisse: Lines of Connection», θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα περιλαμβάνει περίπου 60 έργα από το Pierre and Tana Matisse Foundation. Συνολικά, η πώληση αναμένεται να αποφέρει έως και 1,5 εκατομμύρια δολάρια.

Οι τιμές των έργων κυμαίνονται από 800 έως 80.000 δολάρια. Η χαμηλότερη τιμή αφορά ένα σχέδιο κλαδιών ύψους περίπου 18 εκατοστών, ενώ η υψηλότερη τιμή αφορά το έργο «Deux têtes», ένα απλό σχέδιο στο οποίο απειονίζονται δύο χαμογελαστά πρόσωπα.

Γνωστός κυρίως ως ζωγράφος, ο πρωτοπόρος του μοντερνισμού Ανρί Ματίς διακρίθηκε επίσης για το ταλέντο του στο σχέδιο, τη γλυπτική και την χαρακτική. Η χρήση έντονου χρώματος στα έργα του στις αρχές του 20ού αιώνα, τον ενέταξε στο κίνημα του «Φωβισμού».

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν δεν μπορούσε πια να ζωγραφίσει, πειραματίστηκε με μια νέα τεχνική, δημιουργώντας έργα μέσω κολλάζ από βαμμένα και κομμένα χαρτιά. Τα έργα του εκτίθενται σε αμέτρητα κορυφαία μουσεία ανά τον κόσμο, ενώ οι εκθέσεις του αποτελούν σχεδόν πάντα μεγάλα γεγονότα και τεράστιες επιτυχίες.

Η ιστορία του Pierre and Tana Matisse Foundation

Για δεκαετίες, αυτά τα έργα ανήκαν στη συλλογή του μικρότερου γιου του Ματίς, του εμπόρου Pierre Matisse, και της συζύγου του Tana, ιδρύτριας του οργανισμού, ο οποίος σε διάστημα 20 ετών έχει απονείμει 800 επιχορηγήσεις συνολικής αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Pierre Matisse άνοιξε γκαλερί στη Νέα Υόρκη το 1931, εγκαινιάζοντας την πορεία της με μία έκθεση σπουδαίων καλλιτεχνών με έργα από τους Ζωρζ Μπρακ, Πάμπλο Πικάσο και Ανρί Ρουσσώ, καθώς και έργων του πατέρα του. Σε διάστημα πενήντα ετών, παρουσίασε καλλιτέχνες όπως οι Μπαλτίς, Αλεξάντερ Κάλντερ, Αλμπέρτο Τζακομέτι, Ζουάν Μιρό και Ιβ Τανγκί, ενώ προμήθευσε έργα τόσο σε μεγάλα μουσεία όσο και σε εξέχοντες συλλέκτες.

Η Alessandra Carnielli, διευθύνουσα σύμβουλος του ιδρύματος, δήλωσε σε δελτίο τύπου: «Η Tana Matisse ίδρυσε τον οργανισμό με ένα πάθος για την προώθηση της μεγάλης καλλιτεχνικής κληρονομιάς της οικογένειάς της, διασφαλίζοντας ότι οι νέοι έχουν πρόσβαση στην τέχνη ανεξαρτήτως των συνθηκών διαβίσωσής τους».

Από την άλλη, ο Richard Lloyd, αντιπρόεδρος του Christie’s και διεθνής επικεφαλής του τμήματος εκτυπώσεων και πολλαπλών έργων, σημείωσε ότι, «είχαμε την τιμή και την χαρά να περάσουμε αμέτρητες ώρες στα αρχεία του Ιδρύματος, εξετάζοντας προσεκτικά διάφορες εκτυπώσεις και σχέδια του καλλιτέχνη τα οποία ποτέ κανείς δεν είχε δει εδώ και δεκαετίες».

Η πώληση, «Henri Matisse: Lines of Connection» θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από artnet