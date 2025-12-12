Έξι νέα βιτρό του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων τα οποία επιμελήθηκε η Γαλλίδα ζωγράφος, Claire Tabouret, παρουσιάζονται σε μία νέα έκθεση στο Παρίσι με τίτλο «D’ un seul souffle», σύμφωνα με το δημοσίευμα του Art Newspaper. Τα σχέδια, σε φυσικό μέγεθος και φιλοτεχνημένα με μελάνι σε χαρτί, εκτίθενται στο Grand Palais από τις 10 Δεκεμβρίου.

Τα βιτρό θα αντικαταστήσουν εκείνα του 19ου αιώνα που είχαν τοποθετηθεί από τους αρχιτέκτονες Eugène Viollet-le-Duc και Jean-Baptiste Lassus, οι οποίοι είχαν αναλάβει την αποκατάσταση του ναού το 1844. Τα αρχικά παράθυρα, με τα απλά γεωμετρικά μοτίβα και τη λιτή χρωματική παλέτα, δεν υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά του 2019 που κατέστρεψε το βέλος και τη στέγη της Παναγίας των Παρισίων.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, η απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του αρχιεπισκόπου Παρισιού Λοράν Ούλριχ, να αντικατασταθούν με έργα σύγχρονου καλλιτέχνη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από κύκλους που τάσσονται υπέρ της διατήρησης της ιστορικής κληρονομιάς.

Όπως αναφέρει και το ARTnews, παρά τις αντιρρήσεις, προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή του νέου σχεδίου, με την προϋπόθεση τα έργα να είναι παραστατικά. Η πρόταση της Tabouret, η οποία θα μεταφερθεί σε βιτρό από το φημισμένο εργαστήριο Simon-Marq, επελέγη ανάμεσα σε 110 υποψηφίους και απεικονίζει την Πεντηκοστή, τη στιγμή που το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει στους μαθητές του Ιησού. Οι μορφές στο προσκήνιο αποδίδονται με το χαρακτηριστικό, εξπρεσιονιστικό ύφος της καλλιτέχνιδας, ενώ το φόντο κάθε παραθύρου παραπέμπει άμεσα στα αρχικά σχέδια του Viollet-le-Duc.

«Κάθε φορά που υπάρχει μια νέα καλλιτεχνική παρέμβαση σε ένα ιστορικό σημείο του Παρισιού, ξεσπά μια διαμάχη και έχει ενδιαφέρον να αποτελείς μέρος αυτής της ιστορίας», δήλωσε η Tabouret στο Art Newspaper.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 15 Μαρτίου 2026.

Με πληροφορίες από The Art Newspaper, ΑRTnews